Les oeuvres symphoniques de Emilie Mayer par Mark Rohde

Après quelques parutions sur les labels CPO et Capriccio, voici un nouveau jalon dans la réhabilitation discographique d’Emilie Luise Frederica Mayer, compositrice allemande née en 1812 et disparue en 1883, dont le texte de pochette nous précise délicatement que la mort tragique de son père quand elle avait 28 ans et, surtout, la " belle fortune " qui s’ensuivit " lui permit de réaliser son rêve de devenir compositrice professionnelle ".

Enregistré par la Staatskapelle de Schwerin, capitale du Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (la région dont était issue la musicienne), ce disque se centre sur sa musique orchestrale en proposant une de ses huit symphonies (la troisième, dite Militaire pour son dernier mouvement particulièrement allant) et quatre ouvertures : trois furent, comme la symphonie, publiées à Berlin en 1850, et la quatrième (la Faust-Ouverture) fut créée à Berlin ou Stettin trente ans plus tard. Le style musical reste assez homogène et n’est pas sans rappeler les ouvertures de Weber ou Schubert. Belle direction de Mark Rohde, empreinte d’une conviction résolue à défendre ces pages oubliées.

CD MDG/Outhere

