Les obsèques de Jane Birkin seront organisées à Paris lundi

Les obsèques de la chanteuse britannique naturalisée française Jane Birkin, décédée dimanche, doivent se dérouler lundi en l’église Saint-Roch à Paris, avec l’installation d’un écran géant à l’extérieur, a annoncé jeudi l’entourage de l’artiste à l’AFP.

La cérémonie est prévue à partir de 10h00. L’accès à l’église sera "réservé à l’entourage familial et amical", a précisé cette source à l’AFP. "Toutefois, pour associer le grand public, la cérémonie sera retransmise en direct sur écran géant à l’angle de la rue Saint-Honoré et de la rue des Pyramides", a-t-elle ajouté. Jane Birkin, 76 ans, a été retrouvée sans vie dimanche à son domicile parisien par son auxiliaire de vie. De très nombreux hommages ont été rendus à l’actrice et comédienne. Ses filles, Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon, ont salué la "bataille acharnée contre la maladie" menée par leur mère.