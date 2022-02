Les Nymphéas de Monet sont à vendre

Cette déclinaison des "Nymphéas" de Monet est estimée entre 15 et 20 millions de livres sterling (entre 17,8 et 23,7 millions d’euros). On est loin des 110,7 millions de dollars auxquels a été adjugée une toile de sa série des "Meules" en 2019 chez Sotheby’s à New York. Il s’agit d’un record pour le peintre impressionniste lors d’une vente aux enchères, pour un montant parmi les dix plus élevés jamais atteints en enchères.

Monet aura de la concurrence durant la prochaine vente du soir "Modern & Contemporary" de Sotheby’s. A cette occasion, les collectionneurs pourront également tenter de mettre la main sur "Buste de femme accoudée" de Picasso. Cette toile, peinte en nuances de gris, évoque deux de ses muses, Marie-Thérèse Walter et Dora Maar. Elle fera son apparition sur le marché pour la première fois depuis sa création en 1938, avec une estimation comprise entre 10 et 15 millions de livres sterling (entre 11,9 et 17,8 millions d’euros).