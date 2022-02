Les numéros 112 et 1722 saturés "C’est à cause des appels inutiles"

Un millier d’interventions en un après-midi ce samedi. Rien que pour le Hainaut. Les appels à l’aide sont arrivés par milliers dans les centrales 1722 et 112. Johan Falque est pompier à la zone Hainaut-Est et responsable de la centrale d’appels. Il explique que "nous avons mobilisé du personnel supplémentaire mais il ne faut pas croire qu’on va pouvoir gérer 300 à 500 appels par heure. Il y a un moment, humainement et même techniquement ça coince." Le problème se situe toujours dans la répartition des appels entre les numéros 112 et 1722 qui sont censés trier les appels urgents et non urgents. "Il faut absolument que les citoyens ne forment le 112 qu’en cas de blessures ou de danger imminent pour une vie." Tout le reste doit passer par le 1722.

Les autorités rappellent aussi que pour éviter la saturation, il y a toujours le e-guichet qui permet d’appeler à l’aide en ligne pour les cas non urgents. "Ça permettrait de soulager les centrales qui sont prises d’assaut lors d’une tempête ou d’une inondation."

Et donc petit rappel : la ligne 112 qui doit donc être utilisée en cas de blessures graves ou de danger pour la vie. Le 1722 servira plutôt pour les interventions non urgentes. Et quand une vie n’est pas en danger, privilégier les déclarations en ligne sur le site 1722.be.