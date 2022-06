Les Nuits sonores & European Lab Brussels dévoilent leur sublime programmation

Et Reset ne sera pas le seul lieu investi par les Nuits Sonores & European Lab cette année, puisque La Vallée, Arty Farty Brussels, Killekill et Urban Boat proposeront In. Out. sider, un programme culturel et social qui a pour but de visibiliser les personnes en situation de handicap. Un événement inclusif composé d’ateliers, d’entretiens et de conférences, mais aussi de concerts et de djs sets avec Choolers Division, Petula Black Sperm B2B DJ Flush, Indigo Magic Orchestra, Umwelt et bien d’autres. Une formule gratuite et à ne surtout pas manquer.

Et pour danser jusqu’au bout de la nuit, le festival a évidemment prévu une partie clubbing au C12, C11 et dans d’autres lieux qui seront annoncés prochainement. On y retrouvera acteurs locaux comme têtes d’affiche internationales, avec notamment Blawan, Otis B2B Ssaliva, Catalina, Objekt, Bona Léa, Cabasa…

Pour toutes les informations : https://nuits-sonores.be/