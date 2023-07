Les Nuits Secrètes sont de retour du 21 au 23 juillet avec Angèle, Lomepal et The Blaze

Si à l’origine, le festival était lié à la ducasse du village et touchait quelques milliers de personnes, il a maintenant bien grandi. Aujourd’hui Les Nuits Secrètes touchent plus de 60.000 personnes dont de plus en plus de Belges. Mais sa force réside dans le fait d’avoir su garder le même esprit qu’à ses débuts.

Cette année, Les Nuits Secrètes peuvent compter sur la présence de notre Angèle nationale et du rappeur Gazo le 21 juillet, Jain et le duo electro The Blaze s’empareront de la grande scène le 22 juillet tandis que Sofiane Pamart, Lomepal et le DJ Boris Brejcha clôtureront le dimanche.