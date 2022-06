Les Nuits du Cirque au Château de Jehay

Le samedi 2 juillet direction le Château de Jehay pour fêter la fin de l'année scolaire en famille. Le château compte parmi les plus beaux de Wallonie mais en plus, ce jour-là, c’est Nuits du cirque !

Une nuit qui commence à 15h et qui va s’illuminer du talent de plus de 100 artistes : échassiers, acrobates, jongleurs, trapézistes et clowns prenant possession de ce décor fabuleux. On nous annonce aussi des ateliers pour les petits apprentis-clowns, et, cette année, vers 23h, un spectacle final aussi musical que spécial.

Du cirque rempli de grâce, d’humour, de poésie et de prouesses époustouflantes à ne surtout pas manquer.