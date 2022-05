Les Nuits du Bota : la sélection Tarmac des artistes à ne pas louper

Smalho, c’est la pépite belge de l’Afro Beats. Originaire du Congo, il est autant influencé par un Burna Boy qu’un Kofi Olomidé. Chez Tarmac, on avait reçu ce personnage hyper attachant pendant la Belgian Music Week. "Ma base à moi, c’est le Gospel", nous avait-il dit. En 2021, il avait reçu le prix Red Bull Elektropedia de l’artiste de l’année.

04/05. Des artistes féminines au pluriel

Chrystal Murray c’est l’artiste soul qui fait du bien. Elle sera dès 19h30 à l’orangerie ce 4 mai.

Elle est à l’origine de la plateforme "Safe space" dédiée aux victimes d’agressions sexuelles et de harcèlement, en 2018. Alors adolescentes, la Parisienne et ses acolytes du Gucci Gang (Annabelle, Angelina et Thaïs) vont d’ailleurs subir un important harcèlement sur les réseaux sociaux. Chrystal Murray défendra, la semaine prochaine, son premier EP, "I was wrong" – 5 titres entre la soul, la funk et la pop. Une étoile montante déjà bien haut, à ne surtout pas manquer.

Mais mercredi 4 mai, c’est aussi K-Zia qu’il ne faudra surtout pas louper. L’artiste bruxelloise est aujourd’hui incontournable. Son R’n’B est tout autant alternatif que rafraîchissant, elle y mêle à la fois de la trap, de la soul et de l’afrobeats. Une nouvelle vague old school – non ceci n’est pas un oxymore, c’est juste K-Zia - qui fait du bien que l’on retrouve particulièrement dans son album Genesis. Dans cet album ce sont les multiples facettes de cette artiste qui se sont données rendez-vous : K.ZIA rencontre ZIA. Les sons langoureux et R’n’B en anglais côtoient de la pop en français.

08/05. Scylla et Souffrance

C’est Scylla et Souffrance qui ouvrent le bal de cette deuxième semaine dès le 8 mai.

Le très discret mais néanmoins efficace Souffrance, saura sans nul doute faire de son apparition, un événement. Ancien membre du groupe l’uZine de Montreuil, en région parisienne, Souffrance est un talent brut à la plume inimitable et aux punchlines qui ne sourcillent pas. Rendez-vous donc dès 19h sur la scène du chapiteau.

On reste dans le registre de la plume qui vient nous prendre aux tripes avec le Bruxellois Scylla. Après son album solo "Bx Vice" et le très remarqué "Pleine Lune", en duo avec le pianiste virtuose Sofiane Pamart, il revient en 2022 avec un projet qui s’ancre dans une nouvelle direction artistique tout aussi tranchée, puissante et pleine de finesse. Âmes sensibles, ne certainement pas s’abstenir, nous prévient l’orga des Nuits du Bota.

Le Bruxellois Udeyfa est également un artiste aux textes percutants. Le Molenbeekois se sert de l’écriture comme un véritable exutoire. Avec des textes vrais, basé sur son propre vécu, Udeyfa se situe entre slam et poésie de rue et c’est sur scène qu’il aime à s’exprimer. "Avec son dernier single "Cancer" sorti en 2021, le talentueux rappeur bruxellois aborde de façon touchante la perte d’un être cher. Sa plume acérée et sa vulnérabilité ne laissent personne indifférent", écrit l’organisation des Nuits du Bota.

09/05. Saskia et Lyna

Influencée aussi bien par Sia que Steevie Wonder, Saskia viendra nous enivrer avec sa voix et un timbre légèrement voilé, rauque et d’une grande douceur. Bref un nuage de volupté au programme pour bien commencer la semaine puisque Saskia sera sur scène le lundi 9 mai.