Les nuits des étoiles filantes reviennent du 12 au 14 août : comment ne rien manquer du spectacle des Perséides

Selon la plateforme météo en ligne Meteovista, lors de la nuit du 12 au 13 août, on devrait pouvoir observer 38 à 50 étoiles filantes par heure provenant des Perséides, et le même nombre la nuit suivante, du 13 au 14 août. De plus, on devrait pouvoir distinguer des météorites d’autres origines : jusqu’à 48 à 65 étoiles filantes par heure, selon ce site, qui recommande particulièrement d’observer le dimanche 13 août à 4 heures du matin. On pourra alors voir environ 44 étoiles filantes par heure.

"Regardez en diagonale vers l’est et le nord-est, c’est à ce moment-là que vous aurez le plus de chances de voir une étoile filante. Vous verrez alors une traînée lumineuse et rapide", conseille Meteovista.

Cet autre site propose des conseils pour bien profiter du spectacle.