Les nuits des étoiles filantes reviennent du 10 au 14 août : comment ne rien manquer du spectacle des Perséides

Si le pic d’activité des Perséides est attendu ce week-end, pendant les nuits du samedi 12 au dimanche 13 août, ainsi que du dimanche au lundi, de nombreuses étoiles filantes peuvent déjà être observées les jours précédents. L’Euro Space Center à Transinne en province de Luxembourg organisait sa nuit des étoiles le 10 août. Environ 3000 personnes ont fait le déplacement pour assister à cet évènement qui débutait vers 16 heures. Au programme, des conférences, de nombreux ateliers pour les enfants et, bien évidemment, des observations du ciel. Grâce à des télescopes équipés d’un filtre solaire, les observateurs ont pu scruter durant l’après-midi, la surface de notre étoile : le soleil. Une observation rare puisqu’il est impossible de fixer le soleil sans se brûler les yeux. Il faut impérativement utiliser un filtre solaire spécifique et aucun autre dispositif n’offre de protection suffisante (pas de lunettes de soleil, de verre noirci à la bougie etc.)

Vers 22h30 – 23h00, le ciel est devenu assez sombre pour permettre les observations des étoiles filantes. Les personnes présentes ont bénéficié d’un ciel parfaitement dégagé et d’une nuit noire (la lune ne s’est levée que vers 2 heures du matin). Les cercles d’astronomie étaient également présents avec leurs télescopes pour permettre aux visiteurs d’observer les planètes Saturne et Jupiter et des objets du ciel profond comme des nébuleuses.

L’observation des étoiles filantes ne requiert aucun matériel particulier, si ce n’est une bonne couverture pour se tenir chaud. Il est en effet conseillé de s’allonger, sur le sol ou un transat pour observer le plus confortablement possible le ciel étoilé. Les observations dans les prochains jours seront plus compliquées voire impossible, nuages et pluie seront de retour.