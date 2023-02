Les nuits de Paris en compagnie François-Xavier Roth et de l'ensemble Les Siècles

En marge de sa remarquable collection d’opéras français oubliés du XIXe siècle et de ses livres disques consacrés à des compositeurs, le Palazzetto Bru Zane publie cet album qui, bien que composé d’une majorité de raretés, pourrait être un best-seller : ces Nuits de Paris, sous-titrées Dance Music from Folies Bergère to Opera (on vise clairement le marché international) rassemblent en effet 17 pièces assurément françaises, mais qui ne dépareraient pas le Concert viennois du Nouvel-An. Rappelant l’expression populaire selon laquelle "Les Italiens chantent, les Allemands prient et les Français dansent", les concepteurs du programme ont voulu illustrer la dansomanie qui régnait à Paris dans la deuxième moitié du XIX, avec des extraits de ballets bien sûr mais aussi des danses insérées dans des opéras ou même écrites de façon isolée.

On croisera ici quelques grands noms comme Massenet, Saint-Saëns, Gounod ou Delibes (et notamment la Valse Lente tirée de Coppélia), mais aussi des compositeurs moins familiers aujourd’hui comme Hervé, Victorin Joncières, Ernest Guiraud, Emile Waldteufel (dont on a oublié le nom, mais pas la Valse des patineurs, qui figure bien sûr ici), Philippe Musard, Théodore Dubois, Isaac Strauss (rien à voir avec les autres) ou Jeanne Danglas. A la tête de son orchestre Les Siècles, dont les instruments anciens apportent un degré supplémentaire de caution musicologique au projet, François-Xavier Roth s’encanaille avec élégance.

CD Palazzetto Bru Zane/Outhere