Les Nuits Botanique du 27 avril au 16 mai : Tipik sera sur place et vous offre vos places

La 29ème édition du festival des Nuits Botanique se déroulera du 27 avril au 16 mai 2022 sur les quatre scènes principales du Botanique : le Chapiteau dans le parc, l'Orangerie, la Rotonde et le Grand Salon : 22 Nuits de concerts sont au programme !

Rythmé par la beauté et l’originalité des différentes salles, le festival est avant tout exigeant et soucieux de révéler les nouvelles productions locales et internationales.

Ce seront au total 200 groupes qui fouleront les scènes du festival, avec parmi eux, un tiers de groupes belges. Toute la programmation des plus de 80 concerts est à retrouver ICI.

Pointons quelques soirées à ne pas manquer : Iliona, Glauque, ML, Lujipeka, Myd, Crystal Murray, K.Zia, Benee, Saskia, Syml, Moji x Sboy, Vendredi sur Mer, La Fève et Oboy, et bien d'autres.

Les concerts de Mitski, Squarepusher, Lujipeka, Novo Amor, IC3PEAK, Tindersticks (à Bozar), Viagra Boys, Wet Leg, Hania Rani et Erika De Casier sont déjà sold out !

Les Nuits ne seraient pas les Nuits sans des projets originaux et exclusifs, spécialement créés pour le festival, ainsi que de nombreuses avant-premières et sorties d'albums. Glauque, Yamila, My Diligence, Unik Ubik, Saskia, Lyna, Rori, Alaska Gold Rush, Roza, Jawhar, Clara!, Shoko Igarashi, BRNS présenteront en primeur leur nouvel album.

Plus de CST, plus de masque : puisse l'édition des Nuits 2022 renouer avec le retour à la vie musicale, pleine et entière ! Et préparer l'avenir avec sérénité ... Vécue au présent, en empathie attentive avec l’artiste "qui risque sa peau" sur scène, en symbiose avec un public qui le porte parfois au-delà de l’imaginable, l’expérience des concerts est certainement une des voies royales pour le retour à la vie. Tant mieux si cette fois… enfin, " une histoire d’amour sans paroles n’a pas (plus) besoin de protocoles ".