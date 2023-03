Les Nuits Botanique de retour pour une 30e édition riche en émotions musicales

Fidèles à la tradition, les Nuits abriteront une série de créations originales, initiées par et pour l’évènement. Ces cartes blanches permettront aux artistes d’explorer de nouveaux horizons et de proposer au public des expériences inédites. Au total, 8 créations seront à découvrir lors du festival. On retrouvera notamment Catherine Graindorge, violoniste et compositrice bruxelloise, le 23 avril à Bozar. L’artiste, qui a récemment collaboré avec Iggy Pop, dévoilera Songs from the dead en compagnie de Simon Huw Jones (And Also the Trees), Pascal Humbert (16Horsepower) et Simon Ho.

Les amateurs de musique électronique et rythmes syncopés vibreront le 29 avril avec la DJ espagnole Clara ! lors de sets mêlant rap et reggaeton, au cœur de la rotonde du Botanique. Les mélomanes sont également invités à partir à la découverte de trois concertos inédits le 12/05. A ne pas manquer : une pièce pour ensemble à cordes écrite par Bruno Letort, qui a notamment travaillé sur les arrangements du dernier album de Stromae. En exclusivité lors des Nuits, l’orchestre à cordes de Musiques Nouvelles réinterprétera le thème de "La Solassitude", bien connu des fans de l’artiste bruxellois !