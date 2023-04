Les Nuits Botanique 2023 : les coups de cœur de la rédac !

Fan de post-rock, de voix chuchotées et d’arrangements minimalistes ? Ne manquez surtout pas le concert de deathcrash le samedi 06 mai ! Dans l’intimité du Grand-Salon, le groupe londonien présentera "Less" sont deuxième disque qui embrasse une esthétique minimaliste radicale. C’est à la fois dépouillé et puissant mais c’est surtout très beau. deathcrash, qui s’est révélé en tournée aux côtés de Black Country, New Road est aujourd’hui un des éléments les plus singuliers de la scène rock londonienne qui ne cesse de nous émerveiller. Et pour préparer le concert, on vous conseille de (re) découvrir notre interview du groupe juste ici.

Deathcrash, 6 mai, Grand-Salon.