Les Nuits Botanique 2023 : 30ème édition !

De nombreuses créations seront spécifiquement initiées par et pour les Nuits, dont Catherine Graindorge (le 23/4) en soirée d'ouverture du festival (à Bozar) : la violoniste et compositrice bruxelloise, après avoir collaboré l'an dernier avec Iggy Pop, nous proposera une nouvelle création avec "Songs from the Dead", en collaboration avec Simon Huw Jones (And Also the Trees), Pascal Humbert (16Horsepower, Lilium) et Simon Ho.

David Numwami défendra aussi un projet original le 30/04 au Grand Salon : il revisitera ses anciens et nouveaux morceaux, en mettant les voix à l'honneur. Ils seront 5 sur scène : un DJ et 4 chanteurs. Des beats et des choeurs !