LES NUITS BOTANIQUE 2022

Ce seront au total 200 groupes qui fouleront les scènes du festival, avec parmi eux, un tiers de groupes belges.

Toute la programmation des plus de 80 concerts est à retrouver ICI.

Pointons quelques soirées à ne pas manquer : Gaëtan Roussel, Antoine Wielemans, Fishbach, Bagarre, Iliona, Pierre Lapointe, Hubert Lenoir, Vendredi sur Mer, Jacques, Pomme et Safia Nolin, mais aussi La Fève et Oboy, Scylla, Papooz, Sega Bodega, ascendant vierge, et bien d'autres.

Les concerts de Mitski, Squarepusher, Lujipeka, Novo Amor, IC3PEAK, Tindersticks (à Bozar), Viagra Boys, Wet Leg, Hania Rani et Erika De Casier sont déjà sold out.

Les Nuits ne seraient pas les Nuits sans des projets originaux et exclusifs, spécialement créés pour le festival, ainsi que de nombreuses avant-premières et sorties d'albums. Glauque, Yamila, My Diligence, Unik Ubik, Saskia, Lyna, Rori, Alaska Gold Rush, Roza, Jawhar, Clara!, Shoko Igarashi, BRNS présenteront en primeur leur nouvel album.

Yvan Tirtiaux, Reinel Bakole, Aksak Maboul, Robbing Millions XL, Vaague, Pomme et Safia Nolin, quant à eux, nous proposeront une création originale.