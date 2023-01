Les Nuits 2023 : plus de 50 artistes annoncés cette année pour les Nuits Botanique

Une année encore Jam est partenaire des Nuits Botanique ! Pour sa 30ème édition, le festival printanier se tiendra du 27 avril au 7 mai 2023. Une fois n’est pas coutume, c’est un florilège d’artistes de tous les horizons que vous aurez le plaisir de voir dans les 4 salles bien connues du Botanique : l’Orangerie, le Chapiteau, la Rotonde et le Grand Salon (Museum).



Dans cette programmation éclectique, la scène locale belge aura une place toute particulière avec de très nombreux talents émergents.

Côté belge donc, on y retrouvera : Ada Oda, Annabel Lee, Aurel, BRNS, COLT, Doria D, ECHT!, Eosine, Gros Cœur, ICO, Jean-Paul Groove, KAU Trio, Kuna Maze, Lo Bailly, marcel, Meyy, Mia Lena, Mustii, Pierres, SOROR, TUKAN et The Haunted Youth.



Toutefois, la scène internationale sera également très bien représentée avec entre autres Flavien Berger, Coby Seyn, Lucrecia Dalt, Miel de Montagne, Bill Callahan, La Dispute, ELOI ou encore Johan Papaconstantino. Une programmation qui encourage à la découverte, dans un espace ou chacun.e.s pourra profiter pleinement de l’expérience live.



Histoire de vous gâter encore plus, il y aura une soirée spéciale BOTA BY NIGHT, le samedi 29 avril à partir de 23h, où artistes locaux et internationaux vous feront danser une grande partie de la nuit : Clara!, Eden Samara, Lyzza, Sagat, Space Afrika, Uniiqu3 et Yung Singh.