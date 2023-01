Les nuisances sonores dues au métro en hausse à Bruxelles

D’Anderlecht à Woluwe-Saint-Pierre, des habitants supportent de moins en moins les bruits et les vibrations causés par les passages successifs des métros.

Un bruit sourd, des verres qui vibrent : c’est ce qu’entend Isabelle Casteleyn qui vit juste à côté de la station Gribaumont, tous les jours dès 5h30. "Ça tape sur le système et ça fait un an que ça dure ! On en peut plus !", confie cette habitante de Woluwe-Saint-Pierre.

D’après la Stib, le problème viendrait des roues des rames de métro les plus récentes. Ces roues s’useraient plus vite, ce qui oblige la STIB à les meuler pour les maintenir bien rondes et éviter les vibrations. Mais les plaintes auprès de Bruxelles Environnement continuent car désormais, des fissures dans les maisons seraient aussi apparues.

Benoit Cerexhe, le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, rappelle qu’une réunion d’information avec les villes de Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert et la Stib a réuni plus de 300 personnes. Malgré cette mobilisation, le problème persiste et attise la frustration des riverains. Aujourd’hui, il exige de la Stib qu’elle produise et diffuse les rapports du bureau d’étude concernant les fissures. "Il est temps que ces rapports puissent être connus de tout le monde", conclut-il.