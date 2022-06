Les nuages noctulescents

Ces nuages, probablement composés de cendres volcaniques, de poussières et de cristaux de glace et qui brillent dans la nuit sont, si l’on se réfère à la racine du mot noctulescent, observables entre 45° et 90° de latitude et cela entre le mois de mai et le mois de juillet dans notre hémisphère. A l’instar des cirrus, ils se présentent comme des filaments, des cheveux, parfois comme des nappes. Ils peuvent aussi nous apparaître comme faisant des vagues.