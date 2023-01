Les nuages arc-en-ciel ou le phénomène des nuages iridescents

Qui n'a jamais pris le temps de flâner par une belle journée, le nez en l'air, à regarder les nuages? Si parfois, on peut y voir toutes sortes de formes (cela s'appelle la "paréidolie", joli mot à replacer au Scrabble), on peut aussi, de temps en temps tomber sur de véritables phénomènes météorologiques plus ou moins rares.

C'est le cas des nuages iridescents ou nuages irisés, dans lesquels les plus poètes d'entre nous diront qu'un arc-en-ciel est venu se poser.