Les nouvelles zones d'activités économiques, un vrai parcours du combattant pour Idelux

Dans le même temps, une question d’une conseillère de Habay et un communiqué d’Ecolo Luxembourg pointent l’extension de 28 hectares prévue sur la zone d’activités de Weyler-Arlon. Aujourd’hui, les communes concernées, Arlon et Messancy,ne veulent plus de cette extension ou veulent en diminuer la superficie… Pour Elie Deblire, il faut laisser le temps à l’intercommunale de démontrer que les futurs parcs d’activités seront bien plus respectueux de l’environnement (bas-carbone, mobilité durable, où la consommation énergétique tendra vers zéro, etc.). Pour lui, " le manque de confiance actuelle, provient de fait que certaines zones d’activités créent encore aujourd’hui des soucis , mais tout ça va s’améliorer ! " En ce qui concerne, l’extension de la zone de Weyler, c’est le Ministre de l’Aménagement du Territoire, Willy Borsus qui tranchera !