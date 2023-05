Les nouvelles règles européennes pour freiner la déforestation définitivement approuvées

Après le feu vert du Parlement européen, les Etats membres de l'UE ont définitivement approuvé à leur tour, mardi, de nouvelles règles qui doivent éviter que la consommation et la production européennes ne contribuent à la déforestation.

Le règlement vise spécifiquement certains produits, dont café, cacao (et chocolat), bois (et papier), caoutchouc et huile de palme. Les entreprises les important vers ou les exportant depuis l'Europe se verront imposer une série d'obligations de "due diligence", les obligeant à s'intéresser à vérifier la provenance de leur produit. Les obligations seront de degrés divers, en fonction du profil de risque du pays de départ.

Au Conseil de l'UE, 22 Etats membres dont la Belgique ont marqué leur approbation du nouveau texte, 5 autres se sont abstenus. Le texte est prêt pour publication au Journal officiel de l'UE, il entrera en vigueur 20 jours plus tard. Le principe est de n'autoriser que les produits venant de terrains qui n'ont pas fait l'objet de déforestation ou dégradation forestière après le 31 décembre 2020.