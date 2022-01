Les nouvelles performances – parfois très étonnantes- des caméras de surveillance

Aujourd’hui, il une surabondance d’images des caméras de surveillance. Mettre un agent devant un moniteur pour analyser tout ce qui a été filmé et stocké ne suffit plus.

Des sociétés ont donc développé des logiciels capables de condenser, de compresser et d’analyser en quelques secondes à peine plusieurs heures de tournage. C’est le cas de Briefcam, une société israélienne. Elle vante ses performances dans des clips promotionnels aux allures de bande-annonce de films hollywoodiens, à grand renfort d’arguments sur de " ville plus sures " et des " crimes résolus plus rapidement ".

Briefcam propose donc d’aider les services de police dans leurs enquêtes. Et ce policier dont on trouve une démonstration sur internet est aux anges. Il nous décrit en quoi la technologie l’aide dans sa traque aux dealeurs de drogue.

" La première chose que je fais c’est d’aller dans les paramètres du logiciel. Et je choisis les " gens " ", explique-t-il en deux clics. A l’image apparaissent alors tous les passants qui ont emprunté la rue ces dernières 24 heures. " Si je veux savoir où ces gens se rendent le plus, je vais cliquer sur " parcours " ". Comme par enchantement, de grandes lignes colorées se superposent à l’image et on voit de véritable flux apparaître sur l’écran. L’inspecteur de police continue sa démonstration : " Je peux voir notamment combien de personnes se sont rendues par exemple vers cette porte juste-là tous les jours. Il y en a eu 400 ! En une seule journée ! C’est là qu’est installé le dealer. Avant j’aurais dû rester en planque dans une voiture avec des cafés froids pendant des heures… Ici, cela m’a pris une minute ".