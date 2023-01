Les nouvelles livraisons d’armement à destination de l’Ukraine vont-elles changer la donne ?

La livraison de ces armements lourds pose la question de savoir si nous nous trouvons, comme le dit le secrétaire général de l’OTAN "dans une phase décisive de la guerre" […] "Aussi, il est important que nous fournissions à l’Ukraine les armes dont elle a besoin pour gagner".

Le chercheur du GRIP, Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité, Samuel Longuet, souligne aussi des difficultés qui peuvent, d’une part, être entraînées par la diversité de matériel ainsi générée. "Il y a pas mal de facteurs de risque du côté ukrainien pour ces nouveaux matériels. Ça va faire énormément de matériels de types différents qui vont leur être livrés. Ça veut dire qu’en termes d’approvisionnement en munitions et de réparation, ça va être un bon cauchemar logistique".

De plus, les éléments promis tout au long de ces dernières semaines ne seront pas non plus opérationnels immédiatement. "Il va falloir entraîner les forces ukrainiennes à utiliser ces matériels d’un nouveau type. Ce qui va prendre un petit temps. C’est-à-dire que les engins ne seront sans doute pas livrés demain et sur le front la semaine prochaine. Il va falloir un petit temps pour qu’ils apprennent à servir des AMX-10 français, des Challengers britanniques, … On les voit plutôt arriver sur la ligne de front à l’horizon du début du printemps plutôt que de la semaine prochaine ou dans quelques semaines".