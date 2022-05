Les nouvelles héroïnes du cinéma

Dans les années 2000, il y avait l'idée que les films sur les super-héroïnes ne se vendaient pas. Il y a eu des échecs cuisants, comme "Supergirl", "Catwoman" ou "Elektra". Mais plutôt que de se poser la question de savoir s'il n'y avait pas des problèmes, de qualité, dans ces films eux-mêmes, on disait que "ce genre de films" ne se vendait pas.

Plus il y aura de films mettant en avant des femmes super héroïne, plus on finira par voir moins de stéréotypes. Plusieurs réalisateurs pensent que ce serait intéressant de voir des femmes qui n'ont pas le même âge ou qui viennent d'autres origines. Pour l'instant, ce que nous avons pu voir sur les 10 dernières années c'est Brie Larson (Captain Marvel) ou Gal Gadot (Wonder Woman). Des femmes blanches dans la trentaine, en parfaite santé physique. Alors que chez les hommes, les âges sont plus variés et on commence enfin à voir de la diversité.