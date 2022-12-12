новина дня | Les nouvelles du jour

У Брюсселі справа про корупцію трясе Європарламент...

Цієї неділі бельгійський суддя висунув звинувачення чотирьом особам в отриманні грошей і подарунків від країни Перської затоки… Подейкують, що це Катар! Мета ? впливати на рішення, прийняті в Європейському парламенті.

Все це слідує за хвилею обшуків. 16 обшуків у п'ятницю. Слідчі вилучили 600 тисяч євро.

Кілька людей були відразу затримані. Серед них віце-президент парламенту, грецька соціалістка Єва Кайлі, у якої вдома в Брюсселі, за даними судових джерел, знайшли "мішки з банкнотами". Бельгійського депутата Європарламенту також відвідала поліція. Він заперечує будь-яку причетність.

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Залишаємося в Бельгії з незвичайною акцією поліції: місяць без квитка! Метою цієї акції під керівництвом 4 великих профспілок є протест проти нещодавнього скасування підвищення зарплати та закінчення виходу агентів на пенсію в 58 років

Таким чином, з 15 грудня по 15 січня не буде штрафів за паркування та дорожніх штрафів, але також буде менше перевірок на вміст алкоголю в крові за кермом. Профспілки кажуть, що готові продовжити дію "до 2024 року", якщо нічого не зрушиться.

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Назад на землю з кораблем Оріон! Все пройшло добре. Капсула NASA приземлилася в неділю в Тихому океані біля мексиканського острова Гвадалупе.

Це повернення з місії Artemis 1 завершує 25 днів місії без екіпажу.

"Тепер у нас є засіб транспортування в далекий космос", — оголосив глава місії.

Це віщує повернення людей на Місяць...