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Ukraine - Україна

новина дня | Les nouvelles du jour

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il y a 48 minutesTemps de lecture3 min
Par Charlotte Legrand
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У Брюсселі справа про корупцію трясе Європарламент...

Цієї неділі бельгійський суддя висунув звинувачення чотирьом особам в отриманні грошей і подарунків від країни Перської затоки… Подейкують, що це Катар! Мета ? впливати на рішення, прийняті в Європейському парламенті.

Все це слідує за хвилею обшуків. 16 обшуків у п'ятницю. Слідчі вилучили 600 тисяч євро.

Кілька людей були відразу затримані. Серед них віце-президент парламенту, грецька соціалістка Єва Кайлі, у якої вдома в Брюсселі, за даними судових джерел, знайшли "мішки з банкнотами". Бельгійського депутата Європарламенту також відвідала поліція. Він заперечує будь-яку причетність.

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Залишаємося в Бельгії з незвичайною акцією поліції: місяць без квитка! Метою цієї акції під керівництвом 4 великих профспілок є протест проти нещодавнього скасування підвищення зарплати та закінчення виходу агентів на пенсію в 58 років

Таким чином, з 15 грудня по 15 січня не буде штрафів за паркування та дорожніх штрафів, але також буде менше перевірок на вміст алкоголю в крові за кермом. Профспілки кажуть, що готові продовжити дію "до 2024 року", якщо нічого не зрушиться.

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Назад на землю з кораблем Оріон! Все пройшло добре. Капсула NASA приземлилася в неділю в Тихому океані біля мексиканського острова Гвадалупе.

Це повернення з місії Artemis 1 завершує 25 днів місії без екіпажу.

"Тепер у нас є засіб транспортування в далекий космос", — оголосив глава місії.

Це віщує повернення людей на Місяць...

 

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Бельгійці дуже люблять фуа-гра. Другий за величиною споживач у світі після французів! Виробництво знаходиться у вільному падінні після епідемії пташиного грипу. Це знищило майже 35% популяції бельгійських качок.

Також ціни злітають на фуа-гра… +15-20% на і так дорогий продукт, це говорить про те, що На Різдво не на всіх столах буде фуа-гра.

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В Брюсселі тепер є свій музей Бенксі.

Малюнки... завжди дуже політичні... вуличного художника вже деякий час можна було побачити на тимчасовій виставці. Експозицію кілька разів розширювали і яка стала постійним музеєм. Ви можете побачити репродукції 130 робіт Бенксі. У тому числі й графіті, які нещодавно з’явилися в Україні. Як ця маленька гімнастка, що балансує на уламках. В українській Бородянці з'явилося графіті.

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Un peu d'actu en ce lundi matin 

A Bruxelles, une affaire de corruption fait trembler le Parlement européen. Ce dimanche, un juge belge a inculpé quatre personnes pour avoir reçu de l'argent et des cadeaux d'un état du Golfe (il se murmure que c’est le Qatar !) Le  but ? Influencer des décisions prises au parlement européen. Tout cela fait suite à une vague de perquisitions. Les enquêteurs ont visité pas moins de 16 adresses: des bureaux, des domiciles privés. Ils ont saisi 600 000 euros.

Plusieurs personnes ont immédiatement été arrêtées. Parmi elles, la vice-présidente du parlement, la socialiste grecque Eva Kaili. Selon des sources judiciaires, des "sacs de billets" ont été trouvés à son domicile bruxellois. Un eurodéputé belge a également reçu la visite des policiers. Il nie toute implication.

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On reste en Belgique avec une action peu commune de la police : un mois sans PV ! Avec cette action choc, les syndicats entendent protester contre l'annulation récente d'une augmentation salariale et la fin de la retraite à 58 ans pour les agents. 
Il n'y aura donc aucune amende de stationnement ou de circulation du 15 décembre au 15 janvier, mais aussi moins de contrôles contre l'alcoolémie au volant. Les syndicats se disent prêts à prolonger l'action "jusqu'en 2024" si rien ne bouge.

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Mission accomplie pour le vaisseau Orion ! Il est revenu sur Terre. Tout s’est bien passé. La capsule de la Nasa a amerri ce dimanche dans l'Océan Pacifique près de l'île mexicaine de Guadalupe. 

Ce retour de la mission Artemis 1 conclut 25 jours d'une mission sans équipage.

"Nous avons désormais un moyen de transport vers l'espace lointain", a annoncé le responsable de la mission. D'ici 3 à 5 ans, des humains pourraient à nouveau marcher sur la lune. 

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Les Belges sont de gros mangeurs de foie gras. Les deuxièmes plus gros consommateurs au monde, derrière les Français ! La production de foie gras est en chute libre, suite à une épidémie de grippe aviaire. Elle a décimé près de 35% de la population de canards belges: une hécatombe inédite ! Et quand l’offre diminue, les prix d’envolent…+ 15 à 20%, pour un produit déjà cher.  Il n’y aura pas de foie gras sur toutes les tables à Noel.

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Enfin, Bruxelles a désormais son musée Banksy. Les dessins toujours très politiques de l'artiste de rue étaient visibles depuis un moment déjà, dans une exposition temporaire. Expo prolongée plusieurs fois et qui devient un musée permanent. On peut y voir les reproductions de 130 œuvres de Banksy, dont des graffiti apparus en Ukraine, ces dernières semaines. Comme cette petite gymnaste, en équilibre sur des décombres, qui a surgi sur les ruines d'un bâtiment de Borodyanka.

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