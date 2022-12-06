новина дня | Les nouvelles du jour

Ти був мудрим? Отже, можливо, вас відвідав великий святий.

У Бельгії 6 грудня святкують Святого Миколая.

Він приносить у своєму кошику цукерки, шоколад, цукерки, а іноді навіть подарунки.

Свято Миколая святкують не тільки діти. Він є покровителем пекарів, адвокатів, в'язнів і моряків!

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Ви живете в Брюсселі… можливо, ви стикалися з демонстрантами…

Близько шістдесяти асоціацій об’єдналися, щоб сказати "СТОП" "усьому цифровому. Вони засуджують те, що називається "цифровим розривом".

Більшість адміністративних і банківських процедур тепер здійснюються онлайн.

Але не всім вдається адаптуватися.

Деякі громадяни відчувають себе загубленими, покинутими перед лицем комп’ютерів.

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У Франції, в Парижі, відомого ютубура посадили під варту поліції…

Нормана Таво, відомого як "Норман знімає відео", підозрюють у зґвалтуванні та жорстокому поводженні з неповнолітніми.

Шість молодих дівчат вже подали скаргу на зірку мережі.

Звинувачення ширяться в мережі вже кілька років. Кілька ютубурів вже відмовилися робити з ним колаборацію.

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Крок від Європи до боротьби з вирубкою лісів.

Європейський парламент і країни-члени Європейського Союзу досягли угоди про заборону імпорту деяких продуктів, які сприяють знищенню лісів.

Це стосується: какао, кави, сої, пальмової олії, деревини або навіть яловичини, якщо вона походить із вирубаних лісів.

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І закінчуємо гарною новиною для вашого гаманця...

У середу падають ціни на бензин і мазут.