новина дня | Les nouvelles du jour

Avez-vous été sage ? Alors vous avez peut-être reçu la visite du grand Saint.

Saint-Nicolas est fêté le 6 décembre, en Belgique.

ll amène dans sa hotte des bonbons, du chocolat, du speculoos et même des cadeaux.

Les enfants ne sont pas les seuls à fêter Saint-Nicolas. Il est le saint patron des boulangers, des avocats ou encore des prisonniers et des marins !

***

Vous habitez Bruxelles…il est possible que vous ayez croisé des manifestants…

Une soixantaine d’associations se sont rassemblées pour dire " STOP " au " tout numérique. Elles dénoncent ce qu’on appelle " la fracture numérique ".

La plupart des démarches administratives, bancaires, se font désormais en ligne.

Mais tout le monde ne parvient pas à s’adapter.

Certains citoyens se sentent perdus, abandonnés, face à l’informatique.

***

En France, à Paris, un célèbre Youtubeur placé en garde à vue…

Norman Thavaud, connu sous le nom " Norman fait des vidéos ", est soupçonné de viols et d’avoir abusé de mineurs.

Six jeunes femmes ont déjà porté plainte contre la star des réseaux.

Cela fait plusieurs années que des accusations circulent, sur la toile. Plusieurs youtubeurs refusaient déjà d’apparaitre en sa compagnie.

***

Un pas de l'Europe pour lutter contre la déforestation.

Le Parlement européen et les Etats-membres de l'Union européenne ont trouvé un accord pour interdire les importations de plusieurs produits qui contribuent à la destruction des forêts.

Sont concernés : le cacao, le café, le soja, l'huile de palme, le bois, ou encore la viande bovine si elle provient de terres qui ont été déboisées.

***

Et on termine par une bonne nouvelle pour votre porte-feuille…Les prix de l’essence et du mazout diminuent ce mercredi.