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Ukraine - Україна

новина дня | Les nouvelles du jour

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il y a 52 minutesTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand

Ти був мудрим? Отже, можливо, вас відвідав великий святий.

У Бельгії 6 грудня святкують Святого Миколая.

Він приносить у своєму кошику цукерки, шоколад, цукерки, а іноді навіть подарунки.

Свято Миколая святкують не тільки діти. Він є покровителем пекарів, адвокатів, в'язнів і моряків!

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Ви живете в Брюсселі… можливо, ви стикалися з демонстрантами…

Близько шістдесяти асоціацій об’єдналися, щоб сказати "СТОП" "усьому цифровому. Вони засуджують те, що називається "цифровим розривом".

Більшість адміністративних і банківських процедур тепер здійснюються онлайн.

Але не всім вдається адаптуватися.

Деякі громадяни відчувають себе загубленими, покинутими перед лицем комп’ютерів.

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У Франції, в Парижі, відомого ютубура посадили під варту поліції…

Нормана Таво, відомого як "Норман знімає відео", підозрюють у зґвалтуванні та жорстокому поводженні з неповнолітніми.

Шість молодих дівчат вже подали скаргу на зірку мережі.

Звинувачення ширяться в мережі вже кілька років. Кілька ютубурів вже відмовилися робити з ним колаборацію.

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Крок від Європи до боротьби з вирубкою лісів.

Європейський парламент і країни-члени Європейського Союзу досягли угоди про заборону імпорту деяких продуктів, які сприяють знищенню лісів.

Це стосується: какао, кави, сої, пальмової олії, деревини або навіть яловичини, якщо вона походить із вирубаних лісів.

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І закінчуємо гарною новиною для вашого гаманця...

У середу падають ціни на бензин і мазут.

 

Норман знімає відео
Норман знімає відео © AFP

Avez-vous été sage ? Alors vous avez peut-être reçu la visite du grand Saint.

Saint-Nicolas est fêté le 6 décembre, en Belgique.

ll amène dans sa hotte des bonbons, du chocolat, du speculoos et même des cadeaux.

Les enfants ne sont pas les seuls à fêter Saint-Nicolas. Il est le saint patron des boulangers, des avocats ou encore des prisonniers et des marins !

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Vous habitez Bruxelles…il est possible que vous ayez croisé des manifestants…

Une soixantaine d’associations se sont rassemblées pour dire " STOP " au " tout numérique. Elles dénoncent ce qu’on appelle " la fracture numérique ".

La plupart des démarches administratives, bancaires, se font désormais en ligne.

Mais tout le monde ne parvient pas à s’adapter.

Certains citoyens se sentent perdus, abandonnés, face à l’informatique.

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En France, à Paris, un célèbre Youtubeur placé en garde à vue…

Norman Thavaud, connu sous le nom " Norman fait des vidéos ", est soupçonné de viols et d’avoir abusé de mineurs.

Six jeunes femmes ont déjà porté plainte contre la star des réseaux.

Cela fait plusieurs années que des accusations circulent, sur la toile. Plusieurs youtubeurs refusaient déjà d’apparaitre en sa compagnie.

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Un pas de l'Europe pour lutter contre la déforestation.

Le Parlement européen et les Etats-membres de l'Union européenne ont trouvé un accord pour interdire les importations de plusieurs produits qui contribuent à la destruction des forêts.

Sont concernés : le cacao, le café, le soja, l'huile de palme, le bois, ou encore la viande bovine si elle provient de terres qui ont été déboisées.

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Et on termine par une bonne nouvelle pour votre porte-feuille…Les prix de l’essence et du mazout diminuent ce mercredi.

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