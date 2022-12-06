новина дня | Les nouvelles du jour

Ти був мудрим? Отже, можливо, вас відвідав великий святий.
У Бельгії 6 грудня святкують Святого Миколая.
Він приносить у своєму кошику цукерки, шоколад, цукерки, а іноді навіть подарунки.
Свято Миколая святкують не тільки діти. Він є покровителем пекарів, адвокатів, в'язнів і моряків!
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Ви живете в Брюсселі… можливо, ви стикалися з демонстрантами…
Близько шістдесяти асоціацій об’єдналися, щоб сказати "СТОП" "усьому цифровому. Вони засуджують те, що називається "цифровим розривом".
Більшість адміністративних і банківських процедур тепер здійснюються онлайн.
Але не всім вдається адаптуватися.
Деякі громадяни відчувають себе загубленими, покинутими перед лицем комп’ютерів.
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У Франції, в Парижі, відомого ютубура посадили під варту поліції…
Нормана Таво, відомого як "Норман знімає відео", підозрюють у зґвалтуванні та жорстокому поводженні з неповнолітніми.
Шість молодих дівчат вже подали скаргу на зірку мережі.
Звинувачення ширяться в мережі вже кілька років. Кілька ютубурів вже відмовилися робити з ним колаборацію.
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Крок від Європи до боротьби з вирубкою лісів.
Європейський парламент і країни-члени Європейського Союзу досягли угоди про заборону імпорту деяких продуктів, які сприяють знищенню лісів.
Це стосується: какао, кави, сої, пальмової олії, деревини або навіть яловичини, якщо вона походить із вирубаних лісів.
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І закінчуємо гарною новиною для вашого гаманця...
У середу падають ціни на бензин і мазут.