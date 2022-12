новина дня | Les nouvelles du jour

Un peu d'actu ce vendredi!

On commence avec une bonne nouvelle…Les trains roulent! Après plusieurs jours de paralysie, en raison d’une grève…Le calme est de retour sur le réseau ferroviaire…

***

Si vous croisez des Belges évitez un sujet de conversation…Le football ! Les Belges sont déçus de quitter la coupe du Monde si tôt…Même pas en 8ème de finale…Les Diables Rouges ont été sortis par la Croatie. Le coach a démissionné, à la fin du match. Pour la Belgique, c’est une page qui se tourne…

Le Maroc, lui, est qualifié, et ses supporters ont à nouveau fêté la victoire bruyamment dans les rues de Bruxelles. Avec des débordements à la clé. 18 personnes ont été arrêtées…

***

On les appelle " les diamants du sang " : Des pierres précieuses extraites dans un pays en guerrE; Le groupe russe Wagner a vendu des diamants extraits en république centrafricaine à Anvers. C’est ce que révèlent plusieurs journaux belges et européens, au terme d’une longue enquête. Près de 300 pierres précieuses ont été exportés fin 2019 par la société Diamville. C’est une filiale du groupe de mercenaires russes, présents dans plusieurs pays d’Afrique..

***

Les temps sont durs pour les indépendants. En Belgique, 4 indépendants sur 10 pensent arrêter leur activité. C’est ce qui ressort d’une étude ce matin.

Une autre étude vient de paraître sur les causes de mortalité, dans le pays. Et c’est la démence qui entraîne le plus grand nombre de décès, en Belgique. En l’espace de 15 ans, le nombre de décès attribués à la maladie d’Alzheimer, notamment, a explosé. Cela s’explique par le vieillissement de la population et les progrès enregistrés pour soigner les maladies cardio-vasculaires.

***



Enfin, si vous avez des pièces de monnaie de 5, 10, 20 centimes d’euro…Ne les gardez pas au fond d’une poche ou d’une tirelire! Faites-les circuler…De nombreux commerçants, des boulangers, des libraires, des pharmaciens, des barmen… en ont besoin ! Il y a une pénurie de petites pièces, et la fabrication n’est plus possible pour le moment !