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Ukraine - Україна

новина дня | Les nouvelles du jour

© Getty

il y a 1 heureTemps de lecture3 min
Par Charlotte Legrand

Ми починаємо з хороших новин… Потяги знову курсують. Після кількох днів паралічу через страйк... На залізничній мережі повернувся спокій... 

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Якщо ви зустрінете бельгійців, уникайте теми в  розмові… Футбол! Бельгійці розчаровані тим, що покинули Чемпіонат світу так швидко… Навіть не в 1/8 фіналу… "Червоних дияволів" перемогла Хорватія. У кінці матчу тренер подав у відставку. Для Бельгії це перегорнута сторінка...

Марокко кваліфіковано, і його прихильники знову гучно святкували перемогу на вулицях Брюсселя. З переливами в ключі. Затримано 18 осіб...

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Їх називають "кривавими діамантами". дорогоцінне каміння, видобуте в країні, яка перебуває у стані війни…

Російська група Вагнер продавала в Антверпен алмази, видобуті в Центральноафриканській Республіці. Про це повідомили кілька бельгійських і європейських газет після тривалого розслідування. Майже 300 дорогоцінних каменів наприкінці 2019 року експортувала компанія Diamville. Це дочірня компанія групи російських найманців, яка присутня в кількох африканських країнах.

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Для фрілансерів важкі часи. У Бельгії 4 з 10 самозайнятих думають припинити свою діяльність. 

Щойно було опубліковано ще одне дослідження про причини смертності в країні. І саме деменція є причиною найбільшої кількості смертей у Бельгії. За останні 15 років різко зросла кількість смертей, пов’язаних, зокрема, з хворобою Альцгеймера. Це також пов'язано зі старінням населення.

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Нарешті, якщо у вас є монети номіналом 5, 10, 20 євроцентів… не тримайте їх на дні кишені чи скарбнички… Роздавайте їх… Багато торговців, пекарів, книготорговців, фармацевтів, барменів… це потрібно! не вистачає дрібних деталей... А виготовлення наразі неможливе!

Un peu d'actu ce vendredi! 

On commence avec une bonne nouvelle…Les trains roulent! Après plusieurs jours de paralysie, en raison d’une grève…Le calme est de retour sur le réseau ferroviaire…

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Si vous croisez des Belges évitez un sujet de conversation…Le football ! Les Belges sont déçus de quitter la coupe du Monde si tôt…Même pas en 8ème de finale…Les Diables Rouges ont été sortis par la Croatie. Le coach a démissionné, à la fin du match. Pour la Belgique, c’est une page qui se tourne…

Le Maroc, lui, est qualifié, et ses supporters ont à nouveau fêté la victoire bruyamment dans les rues de Bruxelles. Avec des débordements à la clé. 18 personnes ont été arrêtées…

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On les appelle " les diamants du sang " : Des pierres précieuses extraites dans un pays en guerrE; Le groupe russe Wagner a vendu des diamants extraits en république centrafricaine à Anvers. C’est ce que révèlent plusieurs journaux belges et européens, au terme d’une longue enquête. Près de 300 pierres précieuses ont été exportés fin 2019 par la société Diamville. C’est une filiale du groupe de mercenaires russes, présents dans plusieurs pays d’Afrique..

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Les temps sont durs pour les indépendants. En Belgique, 4 indépendants sur 10 pensent arrêter leur activité. C’est ce qui ressort d’une étude ce matin.

Une autre étude vient de paraître sur les causes de mortalité, dans le pays. Et c’est la démence qui entraîne le plus grand nombre de décès, en Belgique. En l’espace de 15 ans, le nombre de décès attribués à la maladie d’Alzheimer, notamment, a explosé. Cela s’explique par le vieillissement de la population et les progrès enregistrés pour soigner les maladies cardio-vasculaires.

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Enfin, si vous avez des pièces de monnaie de 5, 10, 20 centimes d’euro…Ne les gardez pas au fond d’une poche ou d’une tirelire! Faites-les circuler…De nombreux commerçants, des boulangers, des libraires, des pharmaciens, des barmen… en ont besoin ! Il y a une pénurie de petites pièces, et la fabrication n’est plus possible pour le moment !

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