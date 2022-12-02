новина дня | Les nouvelles du jour

Ми починаємо з хороших новин… Потяги знову курсують. Після кількох днів паралічу через страйк... На залізничній мережі повернувся спокій...

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Якщо ви зустрінете бельгійців, уникайте теми в розмові… Футбол! Бельгійці розчаровані тим, що покинули Чемпіонат світу так швидко… Навіть не в 1/8 фіналу… "Червоних дияволів" перемогла Хорватія. У кінці матчу тренер подав у відставку. Для Бельгії це перегорнута сторінка...

Марокко кваліфіковано, і його прихильники знову гучно святкували перемогу на вулицях Брюсселя. З переливами в ключі. Затримано 18 осіб...

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Їх називають "кривавими діамантами". дорогоцінне каміння, видобуте в країні, яка перебуває у стані війни…

Російська група Вагнер продавала в Антверпен алмази, видобуті в Центральноафриканській Республіці. Про це повідомили кілька бельгійських і європейських газет після тривалого розслідування. Майже 300 дорогоцінних каменів наприкінці 2019 року експортувала компанія Diamville. Це дочірня компанія групи російських найманців, яка присутня в кількох африканських країнах.

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Для фрілансерів важкі часи. У Бельгії 4 з 10 самозайнятих думають припинити свою діяльність.

Щойно було опубліковано ще одне дослідження про причини смертності в країні. І саме деменція є причиною найбільшої кількості смертей у Бельгії. За останні 15 років різко зросла кількість смертей, пов’язаних, зокрема, з хворобою Альцгеймера. Це також пов'язано зі старінням населення.

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Нарешті, якщо у вас є монети номіналом 5, 10, 20 євроцентів… не тримайте їх на дні кишені чи скарбнички… Роздавайте їх… Багато торговців, пекарів, книготорговців, фармацевтів, барменів… це потрібно! не вистачає дрібних деталей... А виготовлення наразі неможливе!