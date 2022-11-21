новина дня | Les nouvelles du jour

Працівники в Бельгії тепер можуть працювати з більшими робочими днями за коротші тижні. Відсьогодні вони можуть попросити працювати повний робочий день протягом 4 днів замість 5. Це означає довші робочі дні. Все, що вам потрібно зробити, це звернутися з проханням до свого роботодавця, який завжди може відмовити, якщо він мотивує свою відмову. Цей захід повинен дозволити тим, хто бажає отримати вигоду від більшої гнучкості на роботі.

Занепокоєння навколо АЕС у Запоріжжі все ще дуже велике. Усі ці вихідні сайт був об’єктом нових бомбардувань. Поки Москва і Київ звинувачують один одного... Міжнародне агентство з атомної енергії засуджує абсолютно неприпустимі божевілля і вибухи. Більш того, київські слідчі називають цю цифру: на сьогодні з початку вторгнення Росії в Україну було вбито понад 8300 мирних жителів.

Ледве закінчилася COP 27, ця нова зустріч для клімату: Франція організує саміт у Парижі наступного червня. Країни, найбільш вразливі до глобального потепління, будуть запрошені президентом Еммануелем Макроном для реалізації угоди, досягнутої на COP 27 цими вихідними в Єгипті. Штати погодилися створити фонд допомоги країнам, які сьогодні вже постраждали від зміни клімату. Залишилося визначити, кому це буде вигідно, і знайти гроші.

Майже 20 загиблих і щонайменше 300 поранених сьогодні вранці внаслідок землетрусу в Індонезії... Цей землетрус силою 5,6 за шкалою Ріхтера стався на острові Ява. Багато людей все ще застрягли під уламками будівель...

Три матчі цього понеділка на чемпіонаті світу:

О 14:00 Англія зустрінеться з Іраном.

О 17:00: Сенегал – Нідерланди.

А о 20:00 грають США проти Уельсу. За всіма цими зустрічами можна стежити по ТБ на Типіку.

Вчора Катар програв свій стартовий матч Еквадору з рахунком 0:2. Це перший випадок, коли країна-організатор пропускає участь. Розчаровані катарські вболівальники... масово покинули стадіон після першого тайму.