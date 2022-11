новина дня | Les nouvelles du jour

Des journées plus longues pour des semaines plus courtes, c’est désormais possible pour les salariés en Belgique. A partir d'aujourd'hui, ils peuvent demander à prester leur temps plein sur 4 jours au lieu de 5. Cela veut dire des journées de travail plus longues. Il suffit d'en faire la demande à son employeur, qui peut toujours refuser, à condition de motiver son refus. Cette mesure doit permettre à celles et ceux qui le souhaitent de bénéficier de plus de flexibilité au travail.

Inquiétudes toujours très vives en Ukraine, autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Tout ce weekend, le site a été la cible de nouveaux bombardements. Pendant que Moscou et Kyiv s'accusent mutuellement... L'Agence internationale de l'énergie atomique dénonce une folie et des explosions totalement inacceptables. Par ailleurs, des enquêteurs à Kyiv avancent ce chiffre : plus de 8.300 civils ont été tués à ce jour depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

A peine la Cop 27 terminée, ce nouveau rendez-vous pour le climat : la France organisera un sommet à Paris en juin prochain. Les pays les plus vulnérables face au réchauffement climatique seront invités par le président Emmanuel Macron pour concrétiser l'accord conclu lors de la COP 27 ce weekend, en Egypte. Les Etats se sont mis d'accord pour créer un fond d'aide aux pays déjà frappés aujourd'hui par le dérèglement du climat. Reste à déterminer qui en bénéficiera et à trouver l'argent.

Près de 20 tués et au moins 300 blessés ce matin dans un séisme en Indonésie... Ce tremblement de terre de 5,6 sur l'échelle de Richter a touché l'ile de Java. De nombreuses personnes sont toujours coincées dans les décombres de bâtiments...

Trois matchs ce lundi à la Coupe du monde :

A 14h, l'Angleterre affronte l'Iran.

A 17h : Sénégal - Pays-Bas.

Et à 20h, les Etats-Unis jouent contre le Pays de Galles. Toutes ces rencontres sont à suivre en télé sur Tipik.

Hier, le Qatar a perdu son match d'ouverture face à l'Equateur 0-2. C'est la première fois qu'un pays organisateur loupe son entrée. Les supporters Qatari déçus... ont quitté le masse le stade après la première mi-temps.