новина дня | Les nouvelles du jour

Уряд готує план боротьби з алкоголем. Мета: зменшити надмірне вживання алкоголю. Цей план, розрахований на 10 років, сьогодні має бути винесений на обговорення міністрів. Серед згаданих заходів: заборона продажу алкогольних напоїв на автомагістралях і в лікарнях, а також заборона реклами в усіх програмах, присвячених дітям і підліткам, ба більше можливе встановлення мінімальної ціни на алкогольні напої.

100 000 загиблих і поранених. За словами американського генерала, це великі втрати російської армії з початку вторгнення в Україну в лютому. Баланс, який схожий по кількості з української сторони. Також повідомляється, що було вбито 40 000 мирних українських громадян. Громадська організація Amnesty International також звинувачує росію у вчиненні злочинів проти людства. Зокрема шляхом примусового переміщення мирного українського населення, включно з дітьми, до росії.

"Це хороший день для демократів". Про це Джо Байден заявив наступного дня після проміжних виборів у США. Республіканці не досягли успіху, на який сподівалися... хоча президент-демократ, швидше за все, зіткнеться з Палатою представників, де домінують республіканці. З іншого боку, в Сенаті залишається дуже тісно. Ми ще чекаємо остаточних результатів. 79-річний Джо Байден також підтвердив свій намір балотуватися на другий термін у 2024 році... але він підтвердить це наступного року.

Після вчорашнього страйку в Бельгії сьогодні страйкує Франція. Також протестувати проти подорожчання життя та вимагати підвищення зарплат і пенсій. Очікуються збої в дитячих садках, школах, громадському транспорті... особливо в Парижі. Це вже третій випадок менш ніж за місяць, коли профспілка CGT закликає до страйку та демонстрації.

Ще трохи терпіння для вболівальників "червоних дияволів"... Тренер національної збірної Роберто Мартінес оприлюднить сьогодні вдень імена 26 гравців, яких він обрав для участі в наступному чемпіонаті світу в Катарі. Ще є сумніви щодо вибору Ромелу Лукаку, який все ще травмований...