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Ukraine - Україна

новина дня | Les nouvelles du jour

il y a 2 heuresTemps de lecture3 min
Par Catherine Tonero

Уряд готує план боротьби з алкоголем. Мета: зменшити надмірне вживання алкоголю. Цей план, розрахований на 10 років, сьогодні має бути винесений на обговорення міністрів. Серед згаданих заходів: заборона продажу алкогольних напоїв на автомагістралях і в лікарнях, а також заборона реклами в усіх програмах, присвячених дітям і підліткам, ба більше можливе встановлення мінімальної ціни на алкогольні напої.

100 000 загиблих і поранених. За словами американського генерала, це великі втрати російської армії з початку вторгнення в Україну в лютому. Баланс, який схожий по кількості з української сторони. Також повідомляється, що було вбито 40 000 мирних українських громадян. Громадська організація Amnesty International також звинувачує росію у вчиненні злочинів проти людства. Зокрема шляхом примусового переміщення мирного українського населення, включно з дітьми, до росії.

"Це хороший день для демократів". Про це Джо Байден заявив наступного дня після проміжних виборів у США. Республіканці не досягли успіху, на який сподівалися... хоча президент-демократ, швидше за все, зіткнеться з Палатою представників, де домінують республіканці. З іншого боку, в Сенаті залишається дуже тісно. Ми ще чекаємо остаточних результатів. 79-річний Джо Байден також підтвердив свій намір балотуватися на другий термін у 2024 році... але він підтвердить це наступного року.

Після вчорашнього страйку в Бельгії сьогодні страйкує Франція. Також протестувати проти подорожчання життя та вимагати підвищення зарплат і пенсій. Очікуються збої в дитячих садках, школах, громадському транспорті... особливо в Парижі. Це вже третій випадок менш ніж за місяць, коли профспілка CGT закликає до страйку та демонстрації.

Ще трохи терпіння для вболівальників "червоних дияволів"... Тренер національної збірної Роберто Мартінес оприлюднить сьогодні вдень імена 26 гравців, яких він обрав для участі в наступному чемпіонаті світу в Катарі. Ще є сумніви щодо вибору Ромелу Лукаку, який все ще травмований...

En français

Le gouvernement prépare un plan alcool. Objectif : diminuer la surconsommation d'alcool. Attendu depuis 10 ans, ce plan devrait être sur la table des discussions des ministres aujourd'hui. Parmi les mesures évoquées : interdiction de vente de boissons alcoolisées sur les aires d'autoroutes et dans les hôpitaux, interdiction aussi de la pub dans tous les programmes dédiés aux enfants et aux ados, ou encore imposition d’un prix minimum sur les boissons alcoolisées.

100.000 morts, ou blessés. Selon un général américain, ce serait le lourd bilan de l'armée russe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, en février. Un bilan qui serait similaire côté ukrainien. 40.000 civils ukrainiens auraient également été tués. L'ONG Amnesty Internationale accuse d'ailleurs la Russie d'avoir commis des crimes contre l'humanité. Notamment en transférant de force des civils ukrainiens, dont des enfants, vers la Russie.

"C'est un bon jour pour la démocratie". C'est ce qu'a déclaré Joe Biden au lendemain des élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Les républicains n'ont pas eu le succès qu'ils espéraient... même si le président démocrate devra probablement faire face à une Chambre des représentants à majorité républicaine. Par contre, au Sénat, cela reste très serré. On attend toujours des résultats définitifs. Joe Biden, 79 ans, a par ailleurs aussi redit son intention de se présenter pour un deuxième mandat en 2024... mais il le confirmera l'année prochaine.

Après la Belgique hier, la France est en grève aujourd'hui. Aussi pour protester contre le coût de la vie et demander une augmentation des salaires et retraites. Des perturbations sont attendues dans les crèches, les écoles, et les transports publics... à Paris surtout. C’est la troisième fois en moins d’un mois que le syndicat CGT appelle à la grève et à la manifestation.

Encore un peu de patience pour les supporters des Diables Rouges... Le sélectionneur national, Roberto Martinez, dévoilera ce midi le nom des 26 joueurs qu'il retient pour disputer la prochaine Coupe du monde au Qatar. Quelques doutes encore sur la sélection de Romelu Lukaku, toujours blessé…

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