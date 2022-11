новина дня | Les nouvelles du jour

Le gouvernement prépare un plan alcool. Objectif : diminuer la surconsommation d'alcool. Attendu depuis 10 ans, ce plan devrait être sur la table des discussions des ministres aujourd'hui. Parmi les mesures évoquées : interdiction de vente de boissons alcoolisées sur les aires d'autoroutes et dans les hôpitaux, interdiction aussi de la pub dans tous les programmes dédiés aux enfants et aux ados, ou encore imposition d’un prix minimum sur les boissons alcoolisées.

100.000 morts, ou blessés. Selon un général américain, ce serait le lourd bilan de l'armée russe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, en février. Un bilan qui serait similaire côté ukrainien. 40.000 civils ukrainiens auraient également été tués. L'ONG Amnesty Internationale accuse d'ailleurs la Russie d'avoir commis des crimes contre l'humanité. Notamment en transférant de force des civils ukrainiens, dont des enfants, vers la Russie.

"C'est un bon jour pour la démocratie". C'est ce qu'a déclaré Joe Biden au lendemain des élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Les républicains n'ont pas eu le succès qu'ils espéraient... même si le président démocrate devra probablement faire face à une Chambre des représentants à majorité républicaine. Par contre, au Sénat, cela reste très serré. On attend toujours des résultats définitifs. Joe Biden, 79 ans, a par ailleurs aussi redit son intention de se présenter pour un deuxième mandat en 2024... mais il le confirmera l'année prochaine.

Après la Belgique hier, la France est en grève aujourd'hui. Aussi pour protester contre le coût de la vie et demander une augmentation des salaires et retraites. Des perturbations sont attendues dans les crèches, les écoles, et les transports publics... à Paris surtout. C’est la troisième fois en moins d’un mois que le syndicat CGT appelle à la grève et à la manifestation.

Encore un peu de patience pour les supporters des Diables Rouges... Le sélectionneur national, Roberto Martinez, dévoilera ce midi le nom des 26 joueurs qu'il retient pour disputer la prochaine Coupe du monde au Qatar. Quelques doutes encore sur la sélection de Romelu Lukaku, toujours blessé…