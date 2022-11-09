новина дня | Les nouvelles du jour

Сьогодні вранці дуже мало поїздів, автобусів чи метро… В аеропорту Шарлеруа взагалі немає літаків. І кожен другий рейс видалений у Zaventem. Загальний страйк на заклик профспілок CSC і FGTB паралізує значну частину країни. Жодної демонстрації, а дії та зупинки роботи, які торкнуться багатьох секторів. Будуть пікети перед багатьма торговими центрами, у районах або перед компаніями... Лікарні, пошта, пожежна охорона, в'язниці та деякі школи також різною мірою постраждають.

У центрі цього страйку: інфляція та зростання цін на енергоносії. За прогнозами Бюро планування, у листопаді буде знову перевищено опорний індекс... Таким чином, у грудні соціальні виплати будуть збільшені на 2%. + 2% також на оклади держслужбовців із січня.

Перші результати проміжних виборів у Сполучених Штатах… Республіканці збираються нав’язати себе в Палаті представників. Але демократи, здається, обмежують шкоду і все ще сподіваються, що Сенат, результати якого наразі дуже близькі, не підведе.

Сьогодні рано вранці в Італії стався землетрус. Магнітуда 5,7 за шкалою Ріхтера. Епіцентр знаходився в регіоні Емілія-Романья, на глибині 10 кілометрів. На даний момент не повідомляється про пошкодження, але школи в місті Анкона залишаються невідомими. За словами Рай, поштовх відчувався навіть у Римі, Флоренції та на півночі Італії...

Цифра до кінця... Нас на землі 8 мільярдів! Насправді, за даними ООН, 15 листопада населення світу символічно подолає цей рубіж у 8 мільярдів. Захоплюючий курс Cop 27 проводиться в Єгипті. Вся планета сподівається, що будуть прийняті тверді рішення для боротьби з глобальним потеплінням.