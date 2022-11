новина дня | Les nouvelles du jour

Très peu de trains, bus ou métro ce matin… Pas d'avions du tout à l'aéroport de Charleroi. Et un vol sur deux supprimé à Zaventem. La grève générale à l'appel des syndicats CSC et FGTB va paralyser une bonne partie du pays. Pas de manifestation, mais des actions et des arrêts de travail qui toucheront de nombreux secteurs. Il y aura des piquets devant de nombreux centres commerciaux, dans des zonings ou devant des entreprises... Les hôpitaux, la poste, les pompiers, les prisons et certaines écoles seront également touchées à différents degrés.

Au centre de cette grève : l'inflation et la hausse des prix de l'énergie. Selon les prévisions du Bureau du Plan, l'indice-pivot sera à nouveau dépassé en novembre... Les allocations sociales seront donc augmentées de 2% en décembre. + 2% aussi pour les salaires de la fonction publique dès janvier.

Les premiers résultats des Midterms, les élections de mi-mandat, aux Etats-Unis… Les Républicains sont en passe de s'imposer à la Chambre des représentants. Mais les Démocrates semblent limiter la casse et espèrent encore que le Sénat, où les résultats sont pour l’instant très serrés, ne bascule pas.

Un tremblement de terre, tôt ce matin en Italie. Magnitude 5,7 sur l'échelle de Richter. L'épicentre a été localisé dans la région d'Emilie-Romagne, à une profondeur de 10 kilomètres. Pas de dégâts annoncés pour l'instant, mais les écoles resteront fermées dans la ville d'Ancône. Selon la Rai, la secousse a été ressentie jusqu'à Rome, Florence et dans le Nord de l'Italie...

Un chiffre pour terminer... Nous sommes 8 milliards d'individus sur terre ! En fait, la population mondiale passera symboliquement ce cap des 8 milliards le 15 novembre prochain d'après l'ONU. Un cap interpellant alors que se tient la Cop 27 en Egypte. La planète entière espère que des résolutions fermes seront prises pour lutter contre le réchauffement climatique.