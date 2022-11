новина дня | Les nouvelles du jour

Les Américains sont appelés aux urnes aujourd'hui pour les "midterms", les élections de mi-mandat. Un scrutin qualifié de crucial car il pourrait faire perdre aux démocrates la majorité à la chambre des représentants. ET au Sénat, ce qui compliquerait sérieusement les projets de réformes à venir du président Joe Biden. Les résultats de ces élections sont attendus demain. En parallèle, une autre élection se profile déjà à l'horizon, les présidentielles de 2024. Et l'ancien président Donald Trump pourrait bien être de la partie, il promet "une très grande annonce" mardi prochain…

La Cop 27 s’est ouverte à Charm El-Cheikh en Egypte. Plus de 40 000 participants de 196 pays – dirigeants, négociateurs et société civile – sont attendus à cette réunion annuelle des Nations unies pour le Climat. Aujourd’hui et demain, les chefs d’état et de gouvernement vont s’exprimer à la tribune. Ensuite, place aux négociations plus techniques. Sur la table : un fond d'indemnisations pour les pays les plus pauvres qui sont aussi les plus victimes du réchauffement climatique.

Chez nous, des perturbations attendues dès ce soir, en marge de la grève nationale pour l’augmentation du pouvoir d'achat. Dès 22 heures, la circulation des trains sera fortement perturbée. Aucun train annoncé dans les provinces de Namur et du Luxembourg ainsi que dans une partie du Brabant wallon. Un train sur quatre dans le reste du pays... Le réseau des bus TEC sera aussi fortement perturbé... A l'aéroport de Bruxelles, la moitié des vols sont d’ores et déjà supprimés.

Le rallye du Condroz endeuillé par un accident, survenu hier après-midi… 2 spectateurs ont perdu la vie : Margaux 16 ans et son compagnon Romain 18 ans. Selon le parquet liégeois, une voiture aurait effectué une sortie de route, liée à la pluie. Le pilote et son copilote seront prochainement entendus par la police.

"Une erreur", c’est en ces termes que Sepp Blatter parle désormais du choix du Qatar pour organiser ce Mondial de football qui commence dans 12 jours. Pour rappel, l’homme était président de la FIFA au moment de l'attribution de la Coupe du monde au Qatar. Aujourd'hui, il dit regretter ce choix, en raison de la petite taille du pays par rapport à la grandeur de l'événement. Le Quatar, un pays que de nombreuses ONG accusent de ne pas respecter les droits humains fondamentaux…