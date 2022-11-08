новина дня | Les nouvelles du jour

Американців сьогодні викликають на виборчі дільниці на "проміжні вибори". Голосування називають вирішальним, оскільки воно може призвести до втрати демократами більшості в Палаті представників. Як це відбувається Сенаті, що серйозно ускладнить майбутні плани президента Джо Байдена щодо реформ. Результати цих виборів очікуються завтра. У той же час на горизонті вже інші вибори, президентські 2024 року. І колишній президент Дональд Трамп цілком може бути в грі, він обіцяє "дуже масштабне оголошення" наступного вівторка...

Cop 27 відкрився в Шарм-ель-Шейху в Єгипті. Очікується, що понад 40 000 учасників зі 196 країн – лідерів, учасників переговорів та громадянського суспільства – відвідають цю щорічну кліматичну зустріч ООН. Сьогодні та завтра на трибуні виступатимуть глави держав та урядів. Потім місце для більш технічних переговорів. На столі: компенсаційний фонд для найбідніших країн, які також найбільше постраждали від глобального потепління.

У нас заворушення очікуються сьогодні ввечері, на полях національного страйку за підвищення купівельної спроможності. З 22:00 буде суттєво порушено рух поїздів. У провінціях Намюр і Люксембург, а також у частині Валлонського Брабанту поїзди не оголошено. Кожен четвертий поїзд врешті країни... Автобусна мережа TEC також буде серйозно порушена... В аеропорту Брюсселя вже скасовано половину рейсів.

Ралі Condroz обірвалося аварією, яка сталася вчора вдень... Загинуло 2 глядача: 16-річна Марго та 18-річний її супутник Ромен. За даними прокуратури Льєжа, автомобіль з’їхав з дороги через дощ. Пілота та його другого пілота найближчим часом заслухає поліція.

"Помилка", саме такими словами Зепп Блаттер зараз говорить про вибір Катару організувати цей чемпіонат світу, який розпочнеться через 12 днів. Нагадаємо, чоловік був президентом ФІФА, коли Чемпіонат світу віддали Катару. Сьогодні він каже, що шкодує про цей вибір, оскільки країна невелика порівняно з масштабом події. Катар, країна, яку багато НУО звинувачують у недотриманні основних прав людини...