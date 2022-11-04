новина дня | Les nouvelles du jour

Вибух пролунав у районі Берхем поблизу Антверпена. У п'ятницю вранці перед будинком вибухнув пристрій. Будівля, яка вже була мішенню в минулому. Постраждалих немає, лише матеріальні збитки. Ймовірно, це нова атака, пов’язана з наркотиками.

У Сенефе, Валлонія, побачить світ завод з виробництва гігантських батарей. Повністю бельгійська лінія з виробництва електричних батарей. У будь-якому випадку, це обіцянка компанії ABEE. На цій гігафабрикі має працювати 500 людей

Застуда, біль у спині, біль у шлунку… минулого року кожен другий бельгієць ходив на роботу, коли хворів. Це результат дослідження, опублікованого сьогодні вранці компанією з управління персоналом.

Прихід на роботу хворим є більш поширеною поведінкою серед жінок і молодих людей до 35 років.

Зі свого боку ... коронавірус все ще присутній, але він набагато менш руйнівний. Цифри продовжують падати...

в середньому менше 1000 нових випадків виявляють на день... У Валлонії закриваються центри вакцинації. Лише 9 із 22 залишаються доступними для вакцинації за попереднім записом або без нього. У кожній провінції Валлонії є принаймні один.

У Франції один випадок викликав резонанс. Чи буде покараний член ультраправої партії за расистські висловлювання? Ось що сталося.Цього четверга в Національній асамблеї Карлос Мартенс Білонго, темношкірий депутат, кинув виклик уряду щодо мігрантів, які перетинають Середземне море. "Нехай повертаються в Африку", – заявив ультраправий депутат Грегуар де Фурна. За його словами, у своїх словах стосувався не свого колеги, а човна-перевізника мігрантів. Майже всі депутати покинули засідання, щоб засудити ці зауваження.

Нарешті Америка виставила своїх зірок у центр уваги. Нові виконавці увійдуть до Зали слави рок-н-ролу... "Зали музики" в Сполучених Штатах...

Кілька гучних імен для цього урожаю 2022 року: Емінем, кантрі-співачка Доллі Партон, Eurythmics і Duran Duran.

Їх вшанують на церемонії в Лос-Анджелесі в неділю.