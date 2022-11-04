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Ukraine - Україна

новина дня | Les nouvelles du jour

il y a 1 heureTemps de lecture3 min
Par Charlotte Legrand

Вибух пролунав у районі Берхем поблизу Антверпена. У п'ятницю вранці перед будинком вибухнув пристрій. Будівля, яка вже була мішенню в минулому. Постраждалих немає, лише матеріальні збитки. Ймовірно, це нова атака, пов’язана з наркотиками.

 

У Сенефе, Валлонія, побачить світ завод з виробництва гігантських батарей. Повністю бельгійська лінія з виробництва електричних батарей. У будь-якому випадку, це обіцянка компанії ABEE. На цій гігафабрикі має працювати 500 людей

 

Застуда, біль у спині, біль у шлунку… минулого року кожен другий бельгієць ходив на роботу, коли хворів. Це результат дослідження, опублікованого сьогодні вранці компанією з управління персоналом.

Прихід на роботу хворим є більш поширеною поведінкою серед жінок і молодих людей до 35 років.

 

Зі свого боку ... коронавірус все ще присутній, але він набагато менш руйнівний. Цифри продовжують падати...

в середньому менше 1000 нових випадків виявляють на день... У Валлонії закриваються центри вакцинації. Лише 9 із 22 залишаються доступними для вакцинації за попереднім записом або без нього. У кожній провінції Валлонії є принаймні один.

 

У Франції один випадок викликав резонанс. Чи буде покараний член ультраправої партії за расистські висловлювання? Ось що сталося.Цього четверга в Національній асамблеї Карлос Мартенс Білонго, темношкірий депутат, кинув виклик уряду щодо мігрантів, які перетинають Середземне море. "Нехай повертаються в Африку", – заявив ультраправий депутат Грегуар де Фурна. За його словами, у своїх словах стосувався не свого колеги, а човна-перевізника мігрантів. Майже всі депутати покинули засідання, щоб засудити ці зауваження.

 

Нарешті Америка виставила своїх зірок у центр уваги. Нові виконавці увійдуть до Зали слави рок-н-ролу... "Зали музики" в Сполучених Штатах...

Кілька гучних імен для цього урожаю 2022 року: Емінем, кантрі-співачка Доллі Партон, Eurythmics і Duran Duran.

Їх вшанують на церемонії в Лос-Анджелесі в неділю.

 

Encore une explosion entendue dans le district de Berchem, près d’Anvers. Un engin a explosé devant une maison, ce vendredi matin. Un bâtiment déjà pris pour cible par le passé. Aucun blessé à déplorer, juste des dégâts matériels. Il s’agit vraisemblablement d’une nouvelle attaque liée au milieu de la drogue.

 

A Seneffe, en Wallonie, une giga usine de production de batteries va voir le jour : une chaine de production de batteries électriques, entièrement belge. C’est en tout cas la promesse de l’entreprise ABEE. Cette usine XXL devrait donner de l’emploi à 500 personnes.

 

Un rhume, un mal de dos, des douleurs au ventre…1 Belge sur 2 est allé travailler alors qu’il était malade l’an dernier.  C’est le résultat d’une étude publiée ce matin par Tempo Team, une société de ressources humaines. Venir travailler malade, c'est un comportement plus fréquent chez les femmes et les jeunes de moins de 35 ans.

 

De son côté, le coronavirus est toujours présent mais il fait beaucoup moins de ravages. Les chiffres continuent de baisser : moins de 1000 nouveaux cas détectés par jour, en moyenne. En Wallonie, des centres de vaccination ferment. Seuls 9 sur 22 restent accessibles au public, avec ou sans rendez-vous. Il y en a au moins un dans chaque province de Wallonie.

 

En France, un député du Rassemblement National, le parti d’extrême-droite, va-t-il être sanctionné pour propos racistes ? Ce jeudi, à l'Assemblée Nationale, Carlos Martens Bilongo, un député noir, a interpellé le gouvernement sur le thème des migrants qui traversent la Méditerranée. " Qu’il(s?) retourne(nt?) en Afrique ", a lancé le député d’extrême-droite Grégoire de Fournas. Selon lui, ses propos ne désignaient pas son collègue député, mais bien le bateau passeur de migrants. Presque tous les députés ont quitté l’assemblée pour dénoncer ces propos.

 

Enfin, l’Amérique met ses stars à l’honneur. De nouveaux artistes vont entrer au Rock and Roll Hall of Fame...le " Temple de la Musique " aux Etats-Unis... 

Quelques grands noms pour cette cuvée 2022 : Eminem, la chanteuse country Dolly Parton, Eurythmics ou encore Duran Duran.

Ils seront mis à l'honneur lors d'une cérémonie organisée à Los Angeles dimanche.

 

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