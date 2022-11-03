новина дня | Les nouvelles du jour

Ви залежні від соціальних мереж... або не можете протистояти текстовому повідомленню... навіть коли ви за кермом? Будьте обережні, Бельгія готується розправитися з тими, хто користується телефоном за кермом. Жест, який збільшує ризик ДТП у 12 разів!

Незабаром з’являться розумні камери. Спочатку в Антверпені, який був обраний як тестове місто. Потім у 5 поліцейських зонах.

Камера "побачить" салон автомобіля, зробить знімки. Поліцейський повинен буде залишатися поруч із пристроєм, оскільки лише він може бачити правопорушення. За таку поведінку штраф становить 174 євро…

Два місяці тюрми. Це вирок, який щойно отримали двоє бельгійських кліматичних активістів. Вони напали на відому картину художника Вермеєра: "Дівчина з перловою сережкою". Це було минулого тижня в музеї в Нідерландах. За останні тижні ці "шокові" дії почастішали. Ван Гог, Моне, навіть Мона Ліза зазнали нападу! Мета: привернути увагу до зміни клімату.

Новий прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні в четвер перебуває в Брюсселі. Вона здійснює свою першу поїздку за кордон, і присвячує її саме Європейському Союзу.

Джорджія Мелоні має окремо зустрітися з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і головою Європейського парламенту Робертою Мецолою.

Сюрприз на турнірі Masters 1000 у Парижі… Рафаель Надаль вилетів, щойно вступив у гонку! Побитий американцем Томмі Полом у трьох сетах…

Це перший випадок, коли іспанець повернувся на корти після того, як став батьком...

Він не грав з початку вересня і поразки в 1/8 фіналу US Open.

Якщо ви любили співати про це в караоке чи в душі... (музика TITANIC) : Селін Діон знову це робить... Вона підготувала нові пісні для фільму. Це називається "Знову кохання". Романтична комедія запланована на травень. Селін Діон не тільки заспіває саундтрек, але й зіграє власну роль у цьому фільмі!