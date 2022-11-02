новина дня | Les nouvelles du jour

Хотіли на сонце, відпочити... 250 бельгійських туристів опинилися під тиском, по той бік Атлантики. Тому що їхній літак, бельгійської компанії TUI, отримав поломку! Результат: відпочивальники на кілька днів застрягли на Кубі та в Мексиці. Начебто все в порядку. Компенсацію їм отримають, обіцяють у компанії.

Вимкніть світло, віддайте перевагу великому светру, ніж обігрівачу...Багато з вас намагаються заощадити на рахунку за електроенергію...І це видно в цифрах! Навіть беручи до уваги особливо теплу погоду останніми тижнями, жителі Бельгії скоротили споживання газу майже на 30%.

У Бельгії не беруть на роботу достатньо людей з обмеженими можливостями. Проте є квоти. У державних адміністраціях 3% персоналу повинні мати інвалідність. Насправді нам до цього далеко! Лише дві адміністрації в країні, Міністерство зайнятості та Crossroads Bank for Social Security, дотримуються своїх зобов’язань.

У Данії на наступний день після виборів… Соціал-демократична прем’єр-міністр Метте Фредеріксен повинна буде дотягнутися до своїх опонентів. Вона отримала лише незначну більшість. Тому буде необхідно об’єднатися з новою центристською партією поміркованих.