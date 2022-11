новина дня | Les nouvelles du jour

Quoi de neuf dans l'actu, ce mardi?

Ils voulaient partir au soleil, se reposer… 250 touristes Belges se sont retrouvés sous pression, de l’autre côté de l’Atlantique. Car leur avion, de la compagnie belge TUI, a souffert d’une panne ! Résultat : des vacanciers bloqués à Cuba et au Mexique pendant plusieurs jours. Tout semble rentrer dans l’ordre. Ils seront indemnisés , promet la compagnie.

Eteindre la lumière, préférer le gros pull au chauffage : vous êtes nombreux à tenter d'économiser sur votre facture d'énergie! et ca se vérifie dans les chiffres ! Même si on tient compte de la météo particulièrement clémente ces dernières semaines, les personnes qui habitent la Belgique ont diminué de presque 30% leur consommation de gaz.

La Belgique n’engage pas assez de personnes handicapées. Il existe pourtant des quotas. Dans les administrations publiques, 3% du personnel devrait être porteur d’un handicap. Dans les faits, on en est loin ! Seules deux administrations du pays: le ministère de l’emploi et la banque carrefour de la sécurité sociale, respectent leurs obligations.

Au Danemark, au lendemain des élections, la première-ministre sociale-démocrate Mette Frederiksen va devoir tendre la main à certains adversaires. Elle n’a obtenu qu’une courte majorité. Il faudra donc s’allier avec le nouveau parti centriste des modérés.

Vous utilisez le réseau social Twitter ? Il va devenir payant ! En tout cas pour ceux qui souhaitent conserver la petite pastille bleue qui assure qu'un compte est vérifié. "Il faut payer les factures" a justifié le patron de Twitter, le milliardaire Elon Musk. Au départ, il voulait 20$ par mois. Ce sera 8$ finalement, suite aux réclamations du célèbre auteur américain Stephen King.

Enfin, Bono, le leader du groupe " U2 " sort ses mémoires. En 500 pages, le chanteur de 62 ans revient sur ses plus grands tubes, mais aussi sur son histoire et les causes pour lesquelles il s’est engagé. En marge de sa carrière artistique, l’Irlandais s’est en effet souvent illustré dans des combats contre la pauvreté, les épidémies. Il milite pour la paix dans le monde. Souvenez-vous, il était d’ailleurs allé chanter dans le métro de Kiev, au début du mois de mai…