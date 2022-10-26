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Ukraine - Україна

новина дня | Les nouvelles du jour

il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Король Філіп разом із бельгійськими солдатами на місії в Литві цієї середи. В останній день свого державного візиту Філіп відвідає бельгійський загін із майже 150 солдатів на військовій базі Пабраде, що на кордоні з Білоруссю, де проходять багатонаціональні навчання.

Не дивно, що новий прем’єр-міністр Італії отримав довіру парламенту після її історичної перемоги на парламентських виборах зі своєю ультраправою партією... Джорджія Мелоні хотіла заспокоїти Європу, відкидаючи будь-яку близькість до фашизму у своїй промові.

Невдоволення брюссельських пожежників і працівників служби надзвичайних ситуацій. Повідомлення про страйк подано до SIAMU, служби пожежної та екстреної медичної допомоги. Вони засуджують брак робочої сили та психосоціальної підтримки. Сьогодні кожен десятий співробітник відсутній через посттравматичний стрес.

Після брюссельського муніципалітету Андерлехта Schaerbeek призупиняє реалізацію свого нового плану мобільності "Goodmove", плану, який зменшує місце автомобіля в місті та не переходить до місцевих жителів. Вчора ввечері відбулася нова демонстрація. Постраждали двоє поліцейських і пожежник. Муніципалітет вирішив призупинити останній етап свого плану до березня.

"Велосипед 24H" повернувся в Лувен-Ла-Нев після двох випусків, скасованих через Covid. Найбільший гиндаль в країні повертає свої права. Цього року організатори вирішили відкрити свій фольклор компаніям або підліткам, на шкільних канікулах цього тижня.

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Le Roi Philippe aux côtés des soldats belges en mission en Lituanie ce mercredi. A l'occasion de la dernière journée de sa visite d'Etat, Philippe va se rendre auprès du détachement belge de près de 150 soldats sur la base militaire de Pabradé, à la frontière avec la Biélorussie, où se déroule un exercice multinational de l'Otan.

Sans surprise, la nouvelle première ministre italienne a reçu la confiance du Parlement, après sa victoire historique aux législatives avec son parti d'extrême droite... Giorgia Meloni a voulu rassurer l'Europe, en rejetant toute proximité avec le fascisme dans son discours.

Le mécontentement des pompiers et urgentistes bruxellois. Un préavis de grève a été déposé auprès du SIAMU, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente. Ils dénoncent un manque d'effectifs et de soutien psycho-social. Aujourd'hui, un membre du personnel sur 10 est absent à cause d'un stress post-traumatique.

Après la commune bruxelloise d’Anderlecht, Schaerbeek suspend le mise en oeuvre de son nouveau plan de mobilité " Goodmove ", plan qui réduit la place de la voiture en ville et qui ne passe pas auprès des riverains. Hier soir, une nouvelle manifestation a eu lieu. Deux policiers et un pompier ont été blessés. La commune a décidé de suspendre la dernière phase de son plan jusqu'en mars.

Les "24H vélo" sont de retour à Louvain-La-Neuve, après deux éditions annulées à cause du Covid. La plus grande guindaille du pays reprend ses droits. Cette année, les organisateurs ont décidé d'ouvrir leur folklore aux entreprises ou aux adolescents, en congé scolaire cette semaine.

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