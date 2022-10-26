новина дня | Les nouvelles du jour

Король Філіп разом із бельгійськими солдатами на місії в Литві цієї середи. В останній день свого державного візиту Філіп відвідає бельгійський загін із майже 150 солдатів на військовій базі Пабраде, що на кордоні з Білоруссю, де проходять багатонаціональні навчання.

Не дивно, що новий прем’єр-міністр Італії отримав довіру парламенту після її історичної перемоги на парламентських виборах зі своєю ультраправою партією... Джорджія Мелоні хотіла заспокоїти Європу, відкидаючи будь-яку близькість до фашизму у своїй промові.

Невдоволення брюссельських пожежників і працівників служби надзвичайних ситуацій. Повідомлення про страйк подано до SIAMU, служби пожежної та екстреної медичної допомоги. Вони засуджують брак робочої сили та психосоціальної підтримки. Сьогодні кожен десятий співробітник відсутній через посттравматичний стрес.

Після брюссельського муніципалітету Андерлехта Schaerbeek призупиняє реалізацію свого нового плану мобільності "Goodmove", плану, який зменшує місце автомобіля в місті та не переходить до місцевих жителів. Вчора ввечері відбулася нова демонстрація. Постраждали двоє поліцейських і пожежник. Муніципалітет вирішив призупинити останній етап свого плану до березня.

"Велосипед 24H" повернувся в Лувен-Ла-Нев після двох випусків, скасованих через Covid. Найбільший гиндаль в країні повертає свої права. Цього року організатори вирішили відкрити свій фольклор компаніям або підліткам, на шкільних канікулах цього тижня.