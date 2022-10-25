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Ukraine - Україна

новина дня | Les nouvelles du jour

il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Це несподівана інформація… Ціни на газ на ринках падають! Вони зросли з 345 євро в серпні до 100 євро сьогодні. Але чим можна пояснити це падіння? Як ви бачили, осінь м’яка, обігрівачі крутять мало, а сонячні батареї або вітрові турбіни виробляють багато. Результат: попит на газ низький. На ринку їх навіть забагато. На жаль, це падіння ціни на газ не впливає безпосередньо на наші рахунки-фактури, оскільки ціни все ще надто мінливі...

А саме, важлива зустріч європейських міністрів енергетики цього вівторка в Люксембурзі. Вони відповідальні за встановлення тимчасового обмеження ціни на газ, як того вимагали глави держав і урядів минулого тижня. Але немає гарантії, що сьогодні їм це вдасться...

Рух автобусів сьогодні все ще буде порушено на стороні Шарлеруа. Водії кількох депо продовжують страйкувати проти подорожчання життя.

"Це найбільший привілей у моєму житті. Служу партії, яку я люблю, і відданий країні, якій я так багато зобов’язаний", – це слова Ріші Сунака. Сьогодні король Карл III призначить нового прем'єр-міністра Великобританії. Колишній міністр фінансів став наступником Ліз Трасс, яка проіснувала дуже недовго.

Сонце має зустріч з місяцем цього вівторка, наприкінці ранку. Місяць проходитиме перед сонцем приблизно на 2 години. Однак не впевнений, що ви можете це побачити. Тому що хмар буде забагато. Але якщо небо над вами чисте, не забудьте прикрити очі, щоб помилуватися ним.

En français

C’est une information inattendue… Les prix du gaz sur les marchés diminuent ! Ils sont passés de 345 euros en août à 100 euros aujourd'hui. Mais comment expliquer cette baisse ? Vous l’avez constaté, l'automne est doux, les chauffages tournent peu, et les panneaux solaires ou éoliennes, eux, produisent bcp. Résultat : La demande de gaz est faible. Il y en a même trop sur les marchés. Malheureusement, cette baisse du prix du gaz n'a pas d'impact sur nos factures directement, car les prix sont encore beaucoup trop volatiles…

Et justement, réunion importante des ministres européens de l'Energie ce mardi à Luxembourg. Ils sont chargés de mettre en place un plafonnement temporaire du prix gaz, comme leur ont demandé les chefs d’état et de gouvernement la semaine dernière. Mais rien ne garantit qu'ils aboutissent aujourd'hui…

La circulation des bus restera encore perturbée aujourd'hui du côté de Charleroi. Les chauffeurs de plusieurs dépôts poursuivent leur grève contre la hausse du coût de la vie.

"C'est le plus grand privilège de ma vie. Servir le parti que j'aime et donner au pays à qui je dois tant". Ce sont les mots de Rishi Sunak. Le nouveau premier ministre britannique sera nommé par le Roi Charles 3 aujourd'hui. L'ancien ministre des Finances succède à la très éphémère Liz Truss.

Le soleil a rendez-vous avec la lune ce mardi, en fin de matinée. La lune va passer devant le soleil pendant environ 2 heures. Pas sûr toutefois que vous puissiez l'apercevoir. Car les nuages seront nombreux. Mais si le ciel est dégagé au-dessus de vous, n'oubliez pas de vous protéger les yeux pour l'admirer.

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