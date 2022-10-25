новина дня | Les nouvelles du jour

Це несподівана інформація… Ціни на газ на ринках падають! Вони зросли з 345 євро в серпні до 100 євро сьогодні. Але чим можна пояснити це падіння? Як ви бачили, осінь м’яка, обігрівачі крутять мало, а сонячні батареї або вітрові турбіни виробляють багато. Результат: попит на газ низький. На ринку їх навіть забагато. На жаль, це падіння ціни на газ не впливає безпосередньо на наші рахунки-фактури, оскільки ціни все ще надто мінливі...

А саме, важлива зустріч європейських міністрів енергетики цього вівторка в Люксембурзі. Вони відповідальні за встановлення тимчасового обмеження ціни на газ, як того вимагали глави держав і урядів минулого тижня. Але немає гарантії, що сьогодні їм це вдасться...

Рух автобусів сьогодні все ще буде порушено на стороні Шарлеруа. Водії кількох депо продовжують страйкувати проти подорожчання життя.

"Це найбільший привілей у моєму житті. Служу партії, яку я люблю, і відданий країні, якій я так багато зобов’язаний", – це слова Ріші Сунака. Сьогодні король Карл III призначить нового прем'єр-міністра Великобританії. Колишній міністр фінансів став наступником Ліз Трасс, яка проіснувала дуже недовго.

Сонце має зустріч з місяцем цього вівторка, наприкінці ранку. Місяць проходитиме перед сонцем приблизно на 2 години. Однак не впевнений, що ви можете це побачити. Тому що хмар буде забагато. Але якщо небо над вами чисте, не забудьте прикрити очі, щоб помилуватися ним.