Passer au contenu
RTBF
Rechercher

Ukraine - Україна

новина дня | Les nouvelles du jour

Courtney Dauwalter
il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand

Дме, на початку тижня... ви це могли помітити. Місцями вітер переходить навіть у шторм, ба більш у міні-торнадо! Так сталося цієї неділі ввечері в регіоні Турне та Льоз в Ено. За 8 хвилин уздовж траси було вирвано з корінням близько п'ятнадцяти дерев. У пожежників було багато роботи, особливо з верандами, пошкоджено дахи. Кілька людей навіть отримали поранення.

 

 Якщо ви їдете автобусом у регіонах Шарлеруа та Льєж, ви, можливо, довго чекали на своїй зупинці. Не побачивши жодного автобуса. Страйк триває. Водії протестують проти подорожчання життя, різкого зростання цін на енергоносії. Що ж побачимо, чи цього вівторка вони знову складуть руки до роботи.

 

Цими вихідними 25 000 людей пройшли Брюсселем у рамках маршу за клімат. Нова акція на користь довкілля цього понеділка: громадяни Бельгії подадуть скаргу. Причина цієї скарги: повітря, яким ми дихаємо, погане. Скарга подана проти федеральної землі та 3 регіонів країни.

 

AFP

 У Великобританії… Борис Джонсон створює сюрприз. Він знімається з перегонів. Він не хоче знову бути прем'єр-міністром. І це підходить Ріші Сунаку. Колишній міністр фінансів тепер, здається, має найкращу позицію, щоб взяти під контроль країну!

 

Нарешті.. велике досягнення. На острові Реюньйон. Жінка, Кортні Даувалтер, подолала "diagonale des Fous", грізне змагання, за 24 години 37 хвилин. Вона посіла 4 місце в загальному заліку серед чоловіків і жінок. Це нечувано. Жодна жінка ніколи не входила до ТОП-5 цього виклику. 165 кілометрів з перепадом висот понад 10 000 метрів. Діагональ де Фу має влучну назву!

Спортивний чи ні… Нехай ваш день буде прекрасним!

 

L'info du jour

 

Ça souffle, en ce début de semaine…Par endroits le vent s’est transformé en tempête, voire en mini tornade ! Ce fut le cas ce dimanche soir dans la région de Tournai et de Leuze-en-Hainaut. En 8 petites minutes, une quinzaine d’arbres ont été arrachés le long de l’autoroute. Les pompiers ont eu bien du travail, notamment pour des vérandas, des toitures abimées. Quelques personnes ont même été blessées.

 

Si vous prenez le bus dans les régions de Charleroi et de Liège, vous avez peut-être attendu longtemps à votre arrêt. Sans voir passer un seul bus. La grève se poursuit. Les chauffeurs protestent contre la hausse du coût de la vie, les prix de l’énergie qui s’envolent. A voir si ce mardi encore ils se croiseront les bras.

 

Ce week-end, 25 000 personnes ont défilé dans Bruxelles, dans le cadre d’une marche pour le climat. Nouvelle action en faveur de l’environnement ce lundi : des citoyens belges vont déposer plainte. Motif de cette plainte : l’air que nous respirons est mauvais. La plainte est déposée contre l’Etat fédéral et les 3 régions du pays.  

 

Au Royaume-Uni…Boris Johnson crée la surprise. Il se retire de la course. Il ne veut pas redevenir premier ministre. Et cela fait les affaires de Rishi Sunak. L’ancien ministre des Finances semble maintenant le mieux placé pour prendre les commandes du pays !

 

Enfin..un bel exploit sur l’île de la Réunion. Une femme, Courtney Dauwalter, a bouclé la " Diagonale des Fous ", une redoutable compétition, en 24h et 37 minutes. Elle termine à la 4ème place du classement général, hommes et femmes confondus. C’est du jamais vu. Aucune femme n’était jamais entrée dans le Top 5 de ce challenge. 165 kilomètres avec un dénivelé de + de 10 000 mètres : la Diagonale des Fous porte bien son nom !

Sportive ou pas…Que votre journée soit belle !

AFP

Articles recommandés pour vous