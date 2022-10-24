новина дня | Les nouvelles du jour

Дме, на початку тижня... ви це могли помітити. Місцями вітер переходить навіть у шторм, ба більш у міні-торнадо! Так сталося цієї неділі ввечері в регіоні Турне та Льоз в Ено. За 8 хвилин уздовж траси було вирвано з корінням близько п'ятнадцяти дерев. У пожежників було багато роботи, особливо з верандами, пошкоджено дахи. Кілька людей навіть отримали поранення.

Якщо ви їдете автобусом у регіонах Шарлеруа та Льєж, ви, можливо, довго чекали на своїй зупинці. Не побачивши жодного автобуса. Страйк триває. Водії протестують проти подорожчання життя, різкого зростання цін на енергоносії. Що ж побачимо, чи цього вівторка вони знову складуть руки до роботи.

Цими вихідними 25 000 людей пройшли Брюсселем у рамках маршу за клімат. Нова акція на користь довкілля цього понеділка: громадяни Бельгії подадуть скаргу. Причина цієї скарги: повітря, яким ми дихаємо, погане. Скарга подана проти федеральної землі та 3 регіонів країни.