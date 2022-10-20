новина дня | Les nouvelles du jour

Десятки шукачів притулку провели ще одну ніч на вулиці в Брюсселі. У картонних наметах, терміново встановлених гуманітарними організаціями... Вчора вранці ці намети були демонтовані за розпорядженням міського голови. Організації допомоги біженцям сподіваються, що сьогодні так не буде. Fedasil, Федеральне агентство з прийому шукачів притулку, не має засобів, щоб прийняти їх, а також "Mena", неповнолітніх іноземців без супроводу. Сьогодні вдень відбудеться символічна акція протесту проти цієї ситуації та умов праці агентів Fedasil.

Нелегко сьогодні сісти на автобус. Рух TEC буде перекрито скрізь у Валлонії. Чимало водіїв беруть участь у Дні акції, організованому профспілками проти зростання цін на енергоносії. Скрізь вимоги однакові: посилити оподаткування надприбутків, обмежити ціни та повернути державі контроль над такими стратегічними секторами, як газ та електроенергія.

Ця мобілізація відбувається під час зустрічі 27 європейських лідерів цього четверга в Брюсселі. Саміт, присвячений цінам на енергоносії. 27 країн розглядають спільні закупівлі газу та обмін у разі його дефіциту. Але досі не йдеться про обмеження цін, як багато країн, наприклад Бельгія, закликають місяцями.

У TotalEnergie у Франції вимальовується вихід із кризи. Сьогодні вранці страйкують лише дві частини. Результат: покращується ситуація на СТО, де дефіцит палива скорочується.

Нарешті, за цей час… Світовий рекорд для Бельгії! Двоє бельгійців подолали 677 кілометрів за 101 годину... Іво Стеярт і Мерійн Гертс – найкращі у світі спеціалісти "Backyard Ultra". Це гонка на витривалість, під час якої учасники біжать на кільцевій трасі до виснаження... Абсолютно божевільний спортивно-ментальний виклик, організований втретє в рамках чемпіонату світу.