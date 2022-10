новина дня | Les nouvelles du jour

Des dizaines de demandeurs d'asile ont passé une nouvelle nuit dehors à Bruxelles. Dans des tentes en carton, installées d’urgence par des organisations humanitaires... Hier matin, ces tentes avaient été démontées sur ordre du bourgmestre de la Ville. Les organisations d'aide aux réfugiés espèrent que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Fedasil, l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, manque de moyens pour les accueillir, ainsi que les "Mena", les mineurs étrangers non accompagnés. Une action symbolique va être organisée ce midi pour protester contre cette situation et les conditions de travail des agents de Fedasil.

Pas simple de prendre un bus aujourd'hui. Le trafic des TEC sera perturbé partout en Wallonie. Pas mal de conducteurs participent à la journée d'actions organisée par les syndicats contre la hausse des prix de l'énergie. Partout, les revendications sont les mêmes : taxer davantage les surprofits, plafonner les prix et que l'Etat reprenne en mains des secteurs aussi stratégiques que le gaz et l'électricité.

Cette mobilisation intervient alors que les 27 dirigeants européens se retrouvent ce jeudi à Bruxelles. Un sommet consacré aux prix de l'énergie. Les 27 envisage des achats communs de gaz et des échanges en cas de pénurie. Mais il n'est toujours pas question de plafonner les prix, comme le réclament depuis des mois de nombreux pays, comme la Belgique.

La sortie de crise se profile chez TotalEnergie, en France. Ce matin, seuls deux sites sont encore en grève. Résultat: la situation s'améliore dans les stations-service, où les pénuries de carburant se résorbent.

Enfin, pendant ce temps-là… Un record du monde pour la Belgique! Deux Belges ont parcouru 677 kilomètres en 101 heures… Ivo Steyaert et Merijn Geerts sont les meilleurs spécialistes mondiaux du "Backyard Ultra". Il s’agit d’une course d'endurance durant laquelle les participants courent sur un parcours en boucle jusqu'à l'épuisement… Un défi sportif et mental complètement fou organisé pour la 3ème fois dans le cadre d’un championnat mondial.