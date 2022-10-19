новина дня | Les nouvelles du jour

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Ukraine - Україна

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President Biden Delivers Remarks At DNC Event In Washington, DC
il y a 55 minutes - mise à jour il y a 55 minutesTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Росія готується евакуювати місто Херсон на півдні України. Москва визнає напружену ситуацію в умовах контрнаступу Києва. Президент України засудив нові атаки безпілотників минулої ночі, це ознака, за його словами, військового банкрутства Росії.

Через 3 тижні американці голосуватимуть на проміжних виборах. Джо Байден кидає останні карти. Президент США обіцяє з січня знову закріпити право на аборт у федеральному законі... Якщо демократи виграють Конгрес.

Аеропорт Шарлеруа знову закритий на весь день. Розміщуватимуться лише пасажири, які приземляться. Ще наслідки страйку охоронців. Керівництво вважає за краще уникнути третього дня хаосу. Але незабаром ситуація має нормалізуватися. З вчорашнього вечора профспілки та керівництво уклали меморандум про взаєморозуміння. Очікується, що завтра охоронці повернуться до роботи.

У Бельгії консалтинг добре розвивається... Консалтингова компанія Deloitte має намір найняти 1700 нових співробітників у найближчі 6 місяців. Люди з науково-технічним і математичним профілем насамперед. У компанії "Делойт" у нашій країні працює вже понад 5000 людей.

Треба більше рухатися! Всесвітня організація охорони здоров'я заявила: Майже 500 мільйонів захворіють або страждатимуть ожирінням протягом 8 років, якщо не займатимуться фізичною активністю. ВООЗ рекомендує дорослій людині 2,5 години фізичної активності на тиждень. Одна година на день для дитини.

En français

La Russie de prépare à évacuer la ville de Kherson, dans le Sud de l’Ukraine. Moscou reconnait une situation tendue face à la contre-offensive de Kiev. Le président ukrainien a dénoncé de nouvelles attaques de drones cette nuit, signe dit-il de la faillite militaire de la Russie.

Dans 3 semaines, les Américains voteront pour les élections de mi-mandat. Joe Biden jette ses dernières cartes. Le président des Etats-Unis promet d'inscrire à nouveau le droit à l'avortement dans la loi fédéral, et ce dès le mois de janvier... En cas de victoire des Démocrates au Congrès.

L'aéroport de Charleroi à nouveau fermé toute la journée. Seul les passagers qui atterrissent seront accueillis. Toujours les conséquences de la grève des agents de sécurité. La direction préfère éviter un troisième jour de chaos. Mais la situation devrait revenir à la normale rapidement. Puisque hier soir, syndicats et direction ont conclu un protocole d'accord. Les agents de sécurité devraient reprendre le travail dès demain.

La consultance se porte bien en Belgique... Le cabinet de consultance Deloitte compte recruter 1700 nouveaux collaborateurs dans les 6 prochains mois. Des personnes avec un profil scientifique, technique et mathématique avant tout. Deloitte emploie déjà plus de 5000 personnes dans notre pays.

Il faut bouger davantage ! L'Organisation mondiale de la Santé est formelle : Près de 500 millions seront malades ou obèses d'ici 8 ans, si elles ne font pas plus d'activité physique. L'OMS recommande 2 heures et demi d'activité physique par semaine pour un adulte. Un heure par jour pour un enfant.

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