новина дня | Les nouvelles du jour

Росія готується евакуювати місто Херсон на півдні України. Москва визнає напружену ситуацію в умовах контрнаступу Києва. Президент України засудив нові атаки безпілотників минулої ночі, це ознака, за його словами, військового банкрутства Росії.

Через 3 тижні американці голосуватимуть на проміжних виборах. Джо Байден кидає останні карти. Президент США обіцяє з січня знову закріпити право на аборт у федеральному законі... Якщо демократи виграють Конгрес.

Аеропорт Шарлеруа знову закритий на весь день. Розміщуватимуться лише пасажири, які приземляться. Ще наслідки страйку охоронців. Керівництво вважає за краще уникнути третього дня хаосу. Але незабаром ситуація має нормалізуватися. З вчорашнього вечора профспілки та керівництво уклали меморандум про взаєморозуміння. Очікується, що завтра охоронці повернуться до роботи.

У Бельгії консалтинг добре розвивається... Консалтингова компанія Deloitte має намір найняти 1700 нових співробітників у найближчі 6 місяців. Люди з науково-технічним і математичним профілем насамперед. У компанії "Делойт" у нашій країні працює вже понад 5000 людей.

Треба більше рухатися! Всесвітня організація охорони здоров'я заявила: Майже 500 мільйонів захворіють або страждатимуть ожирінням протягом 8 років, якщо не займатимуться фізичною активністю. ВООЗ рекомендує дорослій людині 2,5 години фізичної активності на тиждень. Одна година на день для дитини.