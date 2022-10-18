новина дня | Les nouvelles du jour

Другий день страйку та камбуз в аеропорту Шарлеруа. Більшість охоронців продовжують страйк. Вони не хочуть, щоб аеропорт використовував другу охоронну компанію. Двері терміналу закриті, і, як і вчора, сотні пасажирів не можуть сісти на свій літак.

Ще одна акція невдоволень сьогодні вранці, торговці зібралися перед резиденцією уряду Валлонії в Намюрі. Пекарі, м'ясники чи навіть перукарі, які більше не обходяться своїми рахунками за електроенергію. "Поточних заходів допомоги недостатньо", — кажуть вони. Запланована зустріч із міністром економіки Валлонії.

Бельгійська держава подала до суду через відставання в сімейних судах. Позов подають Ліга сімей, адвокати та їхні клієнти. Накопичене запізнення, за їх словами, призводить до сімейних драм. Розлученим батькам іноді доводиться роками чекати, перш ніж буде прийнято рішення про опіку над дитиною чи аліменти. Сьогодні відбудеться перше засідання для розгляду скарги.

У Франції ордер на арешт двох осіб у рамках розслідування смерті Лоли. Цю 12-річну дівчинку знайшли мертвою в багажнику в суботу в Парижі. Головну підозрювану, 24-річну жінку, притягують до відповідальності за вбивство та зґвалтування при обтяжуючих обставинах. Інший підозрюваний, 43-річний чоловік, у приховуванні трупа. Його підозрюють у допомозі транспортувати тіло загиблого.

Вибачення Ліз Трасс. Британський прем'єр-міністр визнала помилки та сказала, що вибачилася в телевізійному інтерв'ю вчора ввечері. Перебуваючи на місці менше двох місяців, довіра до неї впала. ЇЇ міністру фінансів довелося скасувати більшість своїх бюджетних заходів, щоб заспокоїти громадськість.

Здійснює свою дитячу мрію. Вчора ввечері Карім Бензема отримав "Золотий м'яч-2023". Форвард мадридського "Реала" став футболістом року.