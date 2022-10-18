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Ukraine - Україна

новина дня | Les nouvelles du jour

il y a 2 heuresTemps de lecture3 min
Par Catherine Tonero

Другий день страйку та камбуз в аеропорту Шарлеруа. Більшість охоронців продовжують страйк. Вони не хочуть, щоб аеропорт використовував другу охоронну компанію. Двері терміналу закриті, і, як і вчора, сотні пасажирів не можуть сісти на свій літак.

Ще одна акція невдоволень сьогодні вранці, торговці зібралися перед резиденцією уряду Валлонії в Намюрі. Пекарі, м'ясники чи навіть перукарі, які більше не обходяться своїми рахунками за електроенергію. "Поточних заходів допомоги недостатньо", — кажуть вони. Запланована зустріч із міністром економіки Валлонії.

Бельгійська держава подала до суду через відставання в сімейних судах. Позов подають Ліга сімей, адвокати та їхні клієнти. Накопичене запізнення, за їх словами, призводить до сімейних драм. Розлученим батькам іноді доводиться роками чекати, перш ніж буде прийнято рішення про опіку над дитиною чи аліменти. Сьогодні відбудеться перше засідання для розгляду скарги.

У Франції ордер на арешт двох осіб у рамках розслідування смерті Лоли. Цю 12-річну дівчинку знайшли мертвою в багажнику в суботу в Парижі. Головну підозрювану, 24-річну жінку, притягують до відповідальності за вбивство та зґвалтування при обтяжуючих обставинах. Інший підозрюваний, 43-річний чоловік, у приховуванні трупа. Його підозрюють у допомозі транспортувати тіло загиблого.

Вибачення Ліз Трасс. Британський прем'єр-міністр визнала помилки та сказала, що вибачилася в телевізійному інтерв'ю вчора ввечері. Перебуваючи на місці менше двох місяців, довіра до неї впала. ЇЇ міністру фінансів довелося скасувати більшість своїх бюджетних заходів, щоб заспокоїти громадськість.

Здійснює свою дитячу мрію. Вчора ввечері Карім Бензема отримав "Золотий м'яч-2023". Форвард мадридського "Реала" став футболістом року.

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Deuxième jour de grève et de galère à l'aéroport de Charleroi. La plupart des agents de sécurité poursuivent leur grève. Ils ne veulent pas que l'aéroport ait recours à une deuxième société de sécurité. Les portes du terminal sont fermées, et comme hier, des centaines de passagers ne pourront pas prendre leur avion aujourd'hui.

Autre action de grogne ce matin, des commerçants rassemblés devant le siège du gouvernement de Wallonie à Namur. Des boulangers, des bouchers ou encore des coiffeurs qui ne s'en sortent plus avec leurs factures d'énergie. "Les mesures d'aide actuelles sont insuffisantes", disent-ils. Une rencontre est prévue avec le ministre wallon de l'Economie.

L'Etat belge attaqué en justice, à cause de l'arriéré judiciaire des tribunaux de la famille. L’action est intentée par la Ligue des familles, des avocats et leurs clients. Le retard accumulé mène à des drames familiaux, selon eux. Des parents séparés doivent parfois attendre des années avant d'être fixés sur la garde des enfants ou la pension alimentaire. Une première audience se tient aujourd'hui pour examiner la plainte.

En France, deux personnes sous mandat d'arrêt, dans l'enquête sur la mort de Lola. Cette jeune fille de 12 ans retrouvée morte dans une malle, samedi à Paris. La principale suspecte, une femme de 24 ans est poursuivie pour meurtre et viol aggravé. L'autre suspect, un homme de 43 ans, pour recel de cadavre. Il est suspecté d'avoir aidé à transporter le corps de la victime.

Les excuses de Liz Truss. La première ministre britannique a reconnu des erreurs et s'est dit désolée hier soir dans une interview à la télévision. En place depuis moins de deux mois, sa crédibilité en a pris un coup. Son ministre des Finances a dû annuler la plupart de ses mesures budgétaires, pour calmer les marchés.

Il réalise son rêve de gamin. C’est Karim Benzema qui a reçu le ballon d'or 2023 hier soir. L'attaquant du Real Madrid été sacré meilleur joueur de football de l'année.

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