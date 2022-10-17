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Ukraine - Україна

новина дня | Les nouvelles du jour

il y a 33 minutesTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Побитий рекорд для CAP 48, операції зі збору коштів, спрямованої на фінансування проектів на користь людей з обмеженими можливостями. Під час вчорашнього заключного вечора лічильник показав 7 млн ​​741 тис 568 євро. Вони підуть на користь 160 проектів, з особливим акцентом цього року на аутизмі. Сьогодні вранці RTBF надсилає величезну подяку всім тим, хто зробив цей новий рекорд щедрості можливим!

Цього року 17 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби за ліквідацію крайньої бідності. У Бельгії зростає небезпека. Енергетична криза не сприяє цьому. Демонстрація організована сьогодні вдень у Намюрі, спрямована на  вимогу реформ і збільшенню дій у боротьбі з бідністю.

Хаос цього тижня в бельгійському небі. Тут зустрічаються авіатори-атомники НАТО. Близько шістдесяти літаків беруть участь у цих звичайних навчаннях стримування, організованих, коли напруга у відносинах з Росією різко зросла. Але в НАТО запевняють, що це навчання не пов'язане з жодною поточною подією у світі.

Один із 6 валлонців намагається уникати перевірок на вміст алкоголю в крові на дорогах. Найчастіше скануючи соціальні мережі, або за допомогою радіолокаційних сповіщувачів. У Брюсселі вдвічі більше людей все ще намагаються пролізти крізь щілини. Це результат дослідження VIAS, Інституту безпеки дорожнього руху, який нагадує нам, що попередження інших водіїв про алкогольний контроль є нецивільним вчинком.

У Нігерії повені забрали життя понад 600 людей. З початку червня в країні йдуть виняткові дощі. Більше мільйона людей були змушені покинути свої домівки. Це збільшує ризик голоду в країні.

Хто стане найкращим футболістом року? Сьогодні ввечері вручають "Золотий м'яч". Великим фаворитом є нападник "Реала" Карім Бензема.

En français

Record battu pour CAP 48, l’opération de récolte de fonds visant à financer des projets en faveur des personnes handicapées. Lors de la soirée de clôture hier, le compteur a affiché 7 millions 741 mille 568 euros. Ils bénéficieront à 160 projets, avec un accent particulier cette année sur l'autisme. Ce matin, la RTBF adresse un énorme merci à toutes celles et ceux qui ont permis ce nouveau record de générosité !

Ce 17 octobre, c'est la journée mondiale du refus de la misère. La précarité gagne du terrain en Belgique. La crise de l'énergie n'arrange rien. Une manifestation est organisée cet après-midi à Namur, pour demander des réformes et davantage d'actions dans la lutte contre la pauvreté...

Du grabuge cette semaine dans le ciel belge. Les aviateurs nucléaires de l'OTAN se retrouvent chez nous. Une soixantaine d'avions participent à cet exercice de dissuasion de routine, organisé au moment où les tensions sont montées d’un cran avec la Russie. Mais l'OTAN assure que cet entrainement n'est lié à aucun événement mondial actuel.

Un Wallon sur 6 tente d'échapper aux contrôles d'alcoolémie sur les routes. Le plus souvent, en scrutant les réseaux sociaux, ou grâce à l'aide des avertisseurs de radar. A Bruxelles, ils sont deux fois plus nombreux encore à tenter de passer entre les mailles du filet. C’est le résultat d'une étude de VIAS, l'Institut pour la Sécurité routière qui rappelle que prévenir les autres automobilistes d'un contrôle d'alcool est un acte incivique.

Au Nigéria, des inondations ont fait plus de 600 morts. Le pays subit des pluies exceptionnelles depuis début juin. Plus d'un million d'habitants ont été forcés de fuir leur maison. Ce qui aggrave les risques de famine dans le pays.

Qui sera sacré meilleur footballeur de l'année ? Le ballon d'or est remis ce soir. Le grand favori est l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema.

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