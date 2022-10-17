новина дня | Les nouvelles du jour

Побитий рекорд для CAP 48, операції зі збору коштів, спрямованої на фінансування проектів на користь людей з обмеженими можливостями. Під час вчорашнього заключного вечора лічильник показав 7 млн ​​741 тис 568 євро. Вони підуть на користь 160 проектів, з особливим акцентом цього року на аутизмі. Сьогодні вранці RTBF надсилає величезну подяку всім тим, хто зробив цей новий рекорд щедрості можливим!

Цього року 17 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби за ліквідацію крайньої бідності. У Бельгії зростає небезпека. Енергетична криза не сприяє цьому. Демонстрація організована сьогодні вдень у Намюрі, спрямована на вимогу реформ і збільшенню дій у боротьбі з бідністю.

Хаос цього тижня в бельгійському небі. Тут зустрічаються авіатори-атомники НАТО. Близько шістдесяти літаків беруть участь у цих звичайних навчаннях стримування, організованих, коли напруга у відносинах з Росією різко зросла. Але в НАТО запевняють, що це навчання не пов'язане з жодною поточною подією у світі.

Один із 6 валлонців намагається уникати перевірок на вміст алкоголю в крові на дорогах. Найчастіше скануючи соціальні мережі, або за допомогою радіолокаційних сповіщувачів. У Брюсселі вдвічі більше людей все ще намагаються пролізти крізь щілини. Це результат дослідження VIAS, Інституту безпеки дорожнього руху, який нагадує нам, що попередження інших водіїв про алкогольний контроль є нецивільним вчинком.

У Нігерії повені забрали життя понад 600 людей. З початку червня в країні йдуть виняткові дощі. Більше мільйона людей були змушені покинути свої домівки. Це збільшує ризик голоду в країні.

Хто стане найкращим футболістом року? Сьогодні ввечері вручають "Золотий м'яч". Великим фаворитом є нападник "Реала" Карім Бензема.