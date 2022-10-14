новина дня | Les nouvelles du jour

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Miro - "Le chien aboyant à la lune"
il y a 45 minutesTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand

Більше немає місць.

Центри Fedasil, федерального агентства з прийому шукачів притулку, перенасичені.

Минулої ночі 125 мігрантів, включаючи сім'ї з немовлятами та маленькими дітьми, ледь не ночували на вулиці.

Але, на щастя, фламандська асоціація допомоги шукачам притулку знайшла вихід.

Ці родини проживатимуть у готелях протягом тижня.

Однак асоціація надішле ноту до федерального уряду

 

 

Вони... перевантажені через енергетичну кризу! Я говорю з вами про агентів CPAS у Брюсселі.

Цієї п'ятниці зупинили роботу на дві години, і це повториться. Ще три дні, до кінця місяця...

З енергетичною кризою кількість файлів, якими потрібно керувати, значно зросла.

 

Голландська незабаром стане обов’язковою з третього праймеріз у Валлонії.

У всякому разі, це воля міністра освіти.

у Валлонії майже кожна третя молода людина залишає середню школу, не прослухавши жодного курсу голландської мови. Нагадаю, що в Бельгії є три державні мови: французька, нідерландська та німецька…


 

Princesse Amalia
Princesse Amalia Belga Images

У Нідерландах.

Охорону навколо принцеси Амалії посилено через погрози.

ЇЇ ім'я з'являлося в повідомленнях, пов'язаних з організованою злочинністю.

18-річна кронпринцеса залишила свій кот в Амстердамі, щоб повернутися до батьків.

Вона виходить лише для того, щоб вступити до коледжу. Під посиленим наглядом.

 

Нарешті, чи любите ви малювати? відкривається виставка в Монсі, в Музеї образотворчих мистецтв. Виставка про іспанського художника Жоана Міро.

Його роботи іноді нагадують дитячі малюнки.

Виставка Miro триватиме три місяці до 8 січня.

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Quoi de neuf, ce vendredi, dans l'actualité?

 

Les centre de Fedasil, l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, sont saturés.

Hier soir 125 migrants dont des familles avec des bébés et de jeunes enfants ont failli passer la nuit dehors.

Mais heureusement, une association flamande d'aide aux demandeurs d'asile a trouvé une solution.

Ces familles vont loger dans des hôtels pendant une semaine. L'association enverra toutefois la note au gouvernement fédéral

 

Eux sont débordés à cause de la crise énergétique! Je vous parle des agents des CPAS à Bruxelles.

Ils ont stoppé le travail, ce vendredi, durant deux heures, et cela arrivera encore. Trois autres jours, d’ici la fin du mois, seront marqués par des arrêts de travail. Avec la crise énergétique, le nombre de dossiers à gérer a considérablement augmenté.

 

Le néerlandais bientôt obligatoire dès la troisième primaire en Wallonie? C'est en tout cas la volonté de la ministre de l'Education.

Au Sud du pays, près d'un jeune sur trois quitte l’ école secondaire sans avoir suivi UN seul cours de néerlandais. Je vous rappelle qu’en Belgique, il y a trois langues nationales : le français, le néerlandais et l’allemand…

 

Aux Pays-Bas, la princesse Amalia est sous très haute surveillance. Son nom apparaitrait dans des messages en lien avec le crime organisé.

La princesse héritière de 18 ans a quitté son kot d'Amsterdam pour retourner vivre chez ses parents. Elle ne sort que pour se rendre à l'université, sous surveillance.

 

Enfin, vous aimez la peinture ? Une expo s’ouvre à Mons, au musée des Beaux-Arts. On y présente des œuvres du peintre catalan Joan Miro.

Son travail fait parfois penser à des dessins d'enfant. Vous avez trois mois pour découvrir ce que cela donne (l'expo est à voir jusqu'au 8 janvier).

 

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