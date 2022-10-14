новина дня | Les nouvelles du jour

Більше немає місць.

Центри Fedasil, федерального агентства з прийому шукачів притулку, перенасичені.

Минулої ночі 125 мігрантів, включаючи сім'ї з немовлятами та маленькими дітьми, ледь не ночували на вулиці.

Але, на щастя, фламандська асоціація допомоги шукачам притулку знайшла вихід.

Ці родини проживатимуть у готелях протягом тижня.

Однак асоціація надішле ноту до федерального уряду

Вони... перевантажені через енергетичну кризу! Я говорю з вами про агентів CPAS у Брюсселі.

Цієї п'ятниці зупинили роботу на дві години, і це повториться. Ще три дні, до кінця місяця...

З енергетичною кризою кількість файлів, якими потрібно керувати, значно зросла.

Голландська незабаром стане обов’язковою з третього праймеріз у Валлонії.

У всякому разі, це воля міністра освіти.

у Валлонії майже кожна третя молода людина залишає середню школу, не прослухавши жодного курсу голландської мови. Нагадаю, що в Бельгії є три державні мови: французька, нідерландська та німецька…



