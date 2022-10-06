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Ukraine - Україна

новина дня | Les nouvelles du jour

hier à 11:53 - mise à jour hier à 12:41Temps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Сьогодні у Празі зустрічаються 44 глави європейських держав та урядів. Вони беруть участь у першій зустрічі Європейського політичного співтовариства. Ця спільнота об’єднує 27 членів Європейського Союзу та 17 інших країн континенту, таких як Велика Британія, Швейцарія та Норвегія. Основна мета – показати єдність Європи в контексті війни в Україні.

Цього четверга Нобелівську премію з літератури присудили французькій письменниці Анні Ерно. Народилася в 1940 році, 82-річна письменниця цього року опублікувала свій останній роман ("Молодий чоловік"). За свою кар'єру вона вже отримала кілька нагород. "Дуже велика честь" і "відповідальність", відреагувала Анні Ерно шведському телебаченню. Оголошення Нобелівської премії миру та премії з економіки заплановано на п'ятницю та наступний понеділок відповідно у Стокгольмі.

Посуха цього літа, швидше за все, повторюватиметься частіше в майбутньому. У дослідженні міжнародні вчені встановили чіткий зв’язок між зміною клімату та ризиком посухи. Він множить це на 20! Зрозуміло, що літо, яке ми знали, може повторюватися кожні 20 років. Без потепління це було б кожні 400 років.

Незвичайне для Японії те, що поліція відправила експертів з вибухівки на кладовище. Там був підозрілий портфель. Дороги були перекриті. Місцеві ЗМІ навіть мобілізували гелікоптер. Але після ретельного огляду фахівці нарешті натрапили... на секс-тойзи!

En français...

44 chefs d’Etat et de gouvernement européens se réunissent à Prague aujourd’hui. Ils participent à la première réunion de la Communauté politique européenne. Cette communauté rassemble les 27 membres de l’Union européenne et 17 autres pays du continent, comme le Royaume-Uni, la Suisse ou la Norvège. L’objectif principal est de montrer l’unité de l'Europe dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Le Prix Nobel de Littérature a été décerné ce jeudi à la romancière française Annie Ernaux. Née en 1940, l’écrivaine de 82 ans a publié son dernier roman ("Le jeune homme") cette année. Elle avait déjà reçu plusieurs récompenses pendant sa carrière. Un "très grand honneur" et une "responsabilité", a réagi Annie Ernaux à la télévision suédoise. Les annonces du prix Nobel de la paix et d'économie sont prévues respectivement vendredi et lundi prochain à Stockholm.

La sécheresse de cet été risque bien de se reproduire plus souvent à l'avenir. Dans une étude, des scientifiques internationaux ont établi un lien clair entre le dérèglement climatique et le risque de sécheresse. Il le multiplie par 20 ! En clair, un été comme nous avons connu pourra se reproduire tous les 20 ans. Sans réchauffement, ce serait tous les 400 ans.

Insolite au Japon, la police a envoyé des experts en explosif sur un parking d'un cimetière. Une mallette suspecte s'y trouvait. Les routes ont étés bloquées. Des médias locaux ont même mobilisé un hélicoptère. Mais après un examen minutieux, les experts sont finalement tombés… sur des sextoys !

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