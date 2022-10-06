новина дня | Les nouvelles du jour

Сьогодні у Празі зустрічаються 44 глави європейських держав та урядів. Вони беруть участь у першій зустрічі Європейського політичного співтовариства. Ця спільнота об’єднує 27 членів Європейського Союзу та 17 інших країн континенту, таких як Велика Британія, Швейцарія та Норвегія. Основна мета – показати єдність Європи в контексті війни в Україні.

Цього четверга Нобелівську премію з літератури присудили французькій письменниці Анні Ерно. Народилася в 1940 році, 82-річна письменниця цього року опублікувала свій останній роман ("Молодий чоловік"). За свою кар'єру вона вже отримала кілька нагород. "Дуже велика честь" і "відповідальність", відреагувала Анні Ерно шведському телебаченню. Оголошення Нобелівської премії миру та премії з економіки заплановано на п'ятницю та наступний понеділок відповідно у Стокгольмі.

Посуха цього літа, швидше за все, повторюватиметься частіше в майбутньому. У дослідженні міжнародні вчені встановили чіткий зв’язок між зміною клімату та ризиком посухи. Він множить це на 20! Зрозуміло, що літо, яке ми знали, може повторюватися кожні 20 років. Без потепління це було б кожні 400 років.

Незвичайне для Японії те, що поліція відправила експертів з вибухівки на кладовище. Там був підозрілий портфель. Дороги були перекриті. Місцеві ЗМІ навіть мобілізували гелікоптер. Але після ретельного огляду фахівці нарешті натрапили... на секс-тойзи!