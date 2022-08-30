новина дня | Les nouvelles du jour

Зіштовхнувшись зі стрімким зростанням цін на газ та електроенергію, Європа шукає рішення... Зустріч європейських міністрів енергетики запланована на 9 вересня в Словенії. Зі свого боку, президент Комісії вчора закликав до розділення ринків газу та електроенергії (ціни на які зараз пов’язані).

У Бельгії завтра збирається Консультаційний комітет з цих питань. Зустріч різних рівнів влади, щоб знайти, як зменшити наші рахунки за електроенергію. Прем'єр-міністр і міністр енергетики підтримують обмеження цін на газ на європейському рівні.

Організація Об'єднаних Націй і Пакистан оголосили сьогодні прохання про пожертви в розмірі 160 мільйонів доларів для фінансування екстреної допомоги. Третина території Пакистану опинилася під водою після повеней, які забрали життя понад 1130 людей у ​​країні. Ситуація має стати ще гіршою, заявляє ООН, з дощами, які продовжуються...

Також сьогодні вранці до порту Джибуті прибуло зафрахтоване ООН судно з 23 тисячами тонн української пшениці. Африканський Ріг охоплений історичною посухою, що збільшує ризик голоду для його населення.

Нарешті... Майже 30 років він жив у повній ізоляції в бразильській Амазонії! Індієць, відомий як "Танару", помер. Він був останнім вихідцем з нині вимерлого амазонського племені. Його бездиханне тіло знайшли в гамаку. Землі, зайняті його громадою, протягом багатьох років були захоплені скотарями та лісорубами… Загроза для багатьох тубільців. У Бразилії їх було б понад 800 000.