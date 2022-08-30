RTBFPasser au contenu
Rechercher

Ukraine - Україна

новина дня | Les nouvelles du jour

il y a 47 minutesTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Зіштовхнувшись зі стрімким зростанням цін на газ та електроенергію, Європа шукає рішення... Зустріч європейських міністрів енергетики запланована на 9 вересня в Словенії. Зі свого боку, президент Комісії вчора закликав до розділення ринків газу та електроенергії (ціни на які зараз пов’язані).

У Бельгії завтра збирається Консультаційний комітет з цих питань. Зустріч різних рівнів влади, щоб знайти, як зменшити наші рахунки за електроенергію. Прем'єр-міністр і міністр енергетики підтримують обмеження цін на газ на європейському рівні.

Організація Об'єднаних Націй і Пакистан оголосили сьогодні прохання про пожертви в розмірі 160 мільйонів доларів для фінансування екстреної допомоги. Третина території Пакистану опинилася під водою після повеней, які забрали життя понад 1130 людей у ​​країні. Ситуація має стати ще гіршою, заявляє ООН, з дощами, які продовжуються...

Також сьогодні вранці до порту Джибуті прибуло зафрахтоване ООН судно з 23 тисячами тонн української пшениці. Африканський Ріг охоплений історичною посухою, що збільшує ризик голоду для його населення.

Нарешті... Майже 30 років він жив у повній ізоляції в бразильській Амазонії! Індієць, відомий як "Танару", помер. Він був останнім вихідцем з нині вимерлого амазонського племені. Його бездиханне тіло знайшли в гамаку. Землі, зайняті його громадою, протягом багатьох років були захоплені скотарями та лісорубами… Загроза для багатьох тубільців. У Бразилії їх було б понад 800 000.

En français...

Face à la flambée des coûts du gaz et de l’électricité, l’Europe cherche des solutions… Une réunion entre ministres européens de l'énergie est prévue le 9 septembre, en Slovénie. De son côté, la présidente de la Commission a appelé hier à séparer les marchés du gaz et de l'électricité (dont les prix sont aujourd’hui liés).

En Belgique, un Comité de Concertation se tient demain sur ces questions. Réunion des différents niveaux de pouvoirs pour trouver comment diminuer nos factures d'énergie. Le premier ministre et la ministre de l’Énergie soutiennent un plafonnement des prix du gaz au niveau européen.

Les Nations unies et le Pakistan vont lancer aujourd'hui un appel aux dons de 160 millions de dollars pour financer l'aide d'urgence. Un tiers du Pakistan est sous eaux, après les inondations qui ont fait plus de 1130 morts dans le pays. Et la situation devrait encore empirer, annonce l’ONU, avec les pluies qui se poursuivent…

Un navire affrété par l'ONU et transportant 23 000 tonnes de blé ukrainien est aussi arrivé ce matin au port de Djibouti. La Corne de l'Afrique est en proie à une sécheresse historique, renforçant le risque de famine pour ses populations.

Enfin… Il vivait totalement isolé depuis près de 30 ans en Amazonie brésilienne ! L’Indien connu sous le nom de " Tanaru " est mort. Il était le dernier indigène d'une tribu amazonienne désormais disparue. Son corps sans vie a été retrouvé dans un hamac. Les terres qu’occupait sa communauté avaient été accaparées par des éleveurs et des bucherons au fil des ans… Une menace pour de nombreux indigènes. Ils seraient plus de 800 000 au Brésil.

Articles recommandés pour vous