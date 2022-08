новина дня | Les nouvelles du jour

Face à la flambée des coûts du gaz et de l’électricité, l’Europe cherche des solutions… Une réunion entre ministres européens de l'énergie est prévue le 9 septembre, en Slovénie. De son côté, la présidente de la Commission a appelé hier à séparer les marchés du gaz et de l'électricité (dont les prix sont aujourd’hui liés).

En Belgique, un Comité de Concertation se tient demain sur ces questions. Réunion des différents niveaux de pouvoirs pour trouver comment diminuer nos factures d'énergie. Le premier ministre et la ministre de l’Énergie soutiennent un plafonnement des prix du gaz au niveau européen.

Les Nations unies et le Pakistan vont lancer aujourd'hui un appel aux dons de 160 millions de dollars pour financer l'aide d'urgence. Un tiers du Pakistan est sous eaux, après les inondations qui ont fait plus de 1130 morts dans le pays. Et la situation devrait encore empirer, annonce l’ONU, avec les pluies qui se poursuivent…

Un navire affrété par l'ONU et transportant 23 000 tonnes de blé ukrainien est aussi arrivé ce matin au port de Djibouti. La Corne de l'Afrique est en proie à une sécheresse historique, renforçant le risque de famine pour ses populations.

Enfin… Il vivait totalement isolé depuis près de 30 ans en Amazonie brésilienne ! L’Indien connu sous le nom de " Tanaru " est mort. Il était le dernier indigène d'une tribu amazonienne désormais disparue. Son corps sans vie a été retrouvé dans un hamac. Les terres qu’occupait sa communauté avaient été accaparées par des éleveurs et des bucherons au fil des ans… Une menace pour de nombreux indigènes. Ils seraient plus de 800 000 au Brésil.