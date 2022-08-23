Головні новини | Les nouvelles du jour

Якщо ви плануєте вступити до університету чи інституту або записати туди свою дитину, будьте обережні бо цього року є зміни. Термін реєстрації переноситься на 30 вересня замість 31 жовтня,тобто на місяць раніше. Це один із наслідків реформи вищої освіти. Перш за все, мета полягає в тому, щоб студенти почали навчальний рік правильно і стежили за заняттями з самого початку.

Погана новина для всіх, хто їздить на дизельному паливі… Сьогодні вранці на заправці він коштує дорожче : на 7 центів за літр. Планку в 2 євро за літр знову подолано. Максимальна ціна 2 євро 05.

Якщо ви хочете придбати, усиновити або отримати домашнього улюбленця у Валлонії, тепер ви повинні надати дозвіл на утримання, який є обов’язковим з 1 липня. Це боротьба проти жорстокого поводження з тваринами. Цей адміністративний документ, виданий вашою комуною,який підтверджує, що на вас не поширюється заборона на утримання тварини. Кожна комуна має час до 30 вересня для адаптації.

700 000 : кількість гектарів лісу, що згоріла в Європі цього року. Великі пожежі, викликані тривалою посухою, яка зараз вражає континент... Аномальна посуха загрожуватиме середземноморським регіонам до листопада.

Десятки іноземних робітників вислали з Катару за рідкісну акцію протесту. Вони просто вимагали свою зарплату, яку не виплачували місяцями. Справу розкриває британська неурядова організація. У Мінпраці запевнили, що виплатять зарплату працівникам принаймні однієї з інкримінованих компаній. Новий випадок, який псує імідж цієї країни Перської затоки, 3 місяці до чемпіонату світу з футболу.