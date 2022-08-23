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Ukraine - Україна

Головні новини | Les nouvelles du jour

il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Якщо ви плануєте вступити до університету чи інституту  або записати туди свою дитину, будьте обережні бо цього року є зміни. Термін реєстрації переноситься на 30 вересня замість 31 жовтня,тобто на місяць раніше. Це один із наслідків реформи вищої освіти. Перш за все, мета полягає в тому, щоб студенти почали навчальний рік правильно і стежили за заняттями з самого початку.

Погана новина для всіх, хто їздить на дизельному паливі… Сьогодні вранці на заправці він коштує дорожче : на 7 центів за літр. Планку в 2 євро за літр знову подолано. Максимальна ціна 2 євро 05.

Якщо ви хочете придбати, усиновити або отримати домашнього улюбленця у Валлонії, тепер ви повинні надати дозвіл на утримання, який є обов’язковим з 1 липня. Це боротьба проти жорстокого поводження з тваринами. Цей адміністративний документ, виданий вашою комуною,який підтверджує, що на вас не поширюється заборона на утримання тварини. Кожна комуна має час до 30 вересня для адаптації.

700 000 : кількість гектарів лісу, що згоріла в Європі цього року. Великі пожежі, викликані тривалою посухою, яка зараз вражає континент... Аномальна посуха загрожуватиме середземноморським регіонам до листопада.

Десятки іноземних робітників вислали з Катару за рідкісну акцію протесту. Вони просто вимагали свою зарплату, яку не виплачували місяцями. Справу розкриває британська неурядова організація. У Мінпраці запевнили, що виплатять зарплату працівникам принаймні однієї з інкримінованих компаній. Новий випадок, який псує імідж цієї країни Перської затоки, 3 місяці до  чемпіонату світу з футболу.

En français...

Si vous comptez vous inscrire dans une université ou une grande école en Fédération Wallonie Bruxelles, ou bien y inscrire votre enfant, attention il y a du changement. La date limite d'inscription est avancée au 30 septembre, au lieu du 31 octobre. C'est donc un mois plus tôt. C'est une des conséquences de la réforme de l'enseignement supérieur. L'objectif est surtout que les étudiants entament l'année académique d'un bon pied et suivent les cours dès le début.

Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui roulent au Diesel… Il coûte plus cher à la pompe ce matin : 7 centimes de plus par litre. La barre des 2 euros le litre est une nouvelle fois franchie. Le prix maximum s’établit à 2 euros 05.

Si vous voulez acheter, adopter ou recevoir un animal de compagnie en Wallonie, vous devez désormais présenter un permis de détention, obligatoire depuis le 1er juillet. Il s’agit de lutter contre la maltraitance animale. Ce document administratif, délivré par votre commune, prouve que vous n'êtes pas sous le coup d'une interdiction de détenir un animal. Chaque commune a jusqu'au 30 septembre pour s'adapter.

700 000 : c'est le nombre d'hectares de forêt partis en fumée en Europe cette année. Chiffre du commissaire européen chargé de la gestion des crises. Des mégas feux favorisés par la longue sécheresse qui touche le continent en ce moment… Une sécheresse anormale qui devrait menacer les régions méditerranéennes jusqu'en novembre.

Des dizaines de travailleurs étrangers expulsés du Qatar pour avoir organisé une rare manifestation. Ils réclamaient simplement leurs salaires, impayés depuis des mois. C’est une ONG britannique qui révèle l’affaire. Le Ministère du travail a assuré qu'il payerait les salaires des travailleurs d'au moins une des sociétés incriminées. Une nouvelle affaire qui ternit l’image de ce pays du Golfe, à 3 mois de la Coupe du monde de football.

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