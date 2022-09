Les nouvelles aventures de Spirou

Est-ce que vous trouvez que nos héros ont le droit de mourir ? Vous imaginez Yakari décédant dans un accident de trottinette électrique ?! Voici que vient de paraître " La mort de Spirou " ! Coup de tonnerre dans la série que feu Franquin a marqué de son génie… C’est le 56e album des aventures des héros les plus sympas du paysage dessiné, et ça pourrait donc très mal finir, parce que Spirou et Fantasio tentent une nouvelle incursion dans la cité sous-marine de Korallion. Ce titre fatidique a été conçu par un duo de scénaristes français, et mis en dessin par Olivier Schwartz, qui a le chic pour réinventer la ligne claire, dans un esprit vintage et moderne à la fois. C’est l’une des grandes qualités de cet album émaillé de surprises - des surprises telles que Spirou tout nu, notamment ! Et ça, c’est mortellement tentant !