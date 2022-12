Les nouvelles aventures d’Ernest et Celestine ainsi que le deuxième volet du phénomène planétaire attendu pour les fêtes

''Avatar, 2'' la suite, c’est le blockbuster sur lequel comptent les cinémas du monde entier pour faire le plein de spectateurs après une année en demi-teinte, pour démentir aussi, la toute-puissance des plateformes de streaming, tenter d’enrayer l’hémorragie de spectateurs qui ont délaissé les salles de cinéma pour leur canapé en leur offrant un grand divertissement dépaysant d’une belle durée de 3h10.

Cette suite se déroule une bonne dizaine d’années après les événements relatés dans le premier film. Le soldat Jake Sully est devenu un véritable Na’vi, lui et sa bien-aimée, la princesse Neytiri sont maintenant parents d’une tribu de 4 enfants. Mais les terriens n’ont pas renoncé à la guerre sur Pandora, ils préparent un nouveau plan d’attaque pour exploiter les ressources de la planète. Jake et sa famille sont en danger, ils vont fuir, quitter la forêt et trouver refuge au sein d’une autre tribu dont il faudra gagner la confiance. L’occasion était trop belle pour le réalisateur James Cameron. Il est passionné par les océans et nous l’avait déjà prouvé avec des films comme Abyss et Titanic évidemment : il s’est fait plaisir et a choisi de faire de cette nouvelle tribu, un peuple très fortement lié à la mer et à ses créatures. Un véritable challenge pour la création numérique puisque le rendu des mouvements personnages dans l’eau, la diffraction de la lumière ou le ruissellement de gouttes sont de sacrés défis techniques. Le résultat est à la hauteur de toutes ces années d’attente. 13 ans d’attente ! Visuellement : ''Avatar 2'' est somptueux, de mémoire de spectatrice, je n’ai jamais vu d’aussi belles images numériques sur grand écran. C’est époustouflant, du grand spectacle, surtout si vous avez l’occasion de le voir, comme moi, en 3d, ou encore mieux, en version I-Max ! Le film pêche en revanche par son scénario très convenu et simpliste même s’il est, dans l’absolu, plus dense que dans le premier volet. Je n’ai pas non plus été convaincue par le 3e acte et ses longues scènes d’action, ça m’a semblé aussi interminable qu’un film de superhéros. Mais ''Avatar 2'' est dans l’ensemble, très impressionnant, une démonstration de maestria technique avec de jolis thèmes abordés comme l’importance de la famille et le rejet du communautarisme. James Cameron nous offre une immersion totale dans un univers féerique et épique aux images à forte persistante rétinienne, après, encore faut-il apprécier ce genre de fantasy et d’esthétique tape à l’œil pour réussir à plonger dans ce récit au premier degré. Ce n’est pas mon cas mais encore une fois : je salue la prouesse technique exceptionnelle de qualité !

