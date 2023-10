Les nouveaux tarifs de stationnement à Ixelles illégaux? Non, selon la ministre Van den Brandt, oui selon Objectif XL

La hausse des tarifs de stationnement appliquée à Ixelles depuis juin dernier ne repose pas sur une base légale, a affirmé mercredi le chef de groupe d’Objectif XL, et membre des Engagés, Geoffroy Kensier. Celui-ci dit fonder son propos sur un courrier de la tutelle régionale qu’il a interrogée à ce sujet.

Selon l’élu, le collège avait affirmé que l’augmentation de 75% était une obligation régionale. A titre d’exemple, se garer dans une zone grise à Ixelles coûte désormais 0,90€ pour une demi-heure (0,50€ avant) ; 3,50€ pour une heure (2€ avant) ; 8,80€ pour 2 heures (5€ avant) ; 14,10€ pour 3 heures (8€), a-t-il dit. Du courrier de Bruxelles Pouvoirs Locaux adressé au conseiller communal daté du 10 octobre dernier, il ressort que rien n’obligeait la commune d’Ixelles à augmenter maintenant les tarifs de stationnement étant donné que son règlement redevance du 24 mars 2022 a été établi pour les exercices 2022, 2023 et 2024, a précisé Geoffroy Kensier, dans un communiqué.

Pour celui-ci, c’est donc "un choix politique de la majorité Ecolo-PS", qui aurait pu "garder les tarifs de stationnement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024". Toujours selon l’élu de l’opposition, depuis mi-juin 2023, Ixelles a augmenté ses tarifs mais sans abroger, ni modifier son règlement redevance actuel.

Or, Bruxelles Pouvoirs Locaux écrit dans son courrier : "Toutefois, tant que la commune n’a pas abrogé, ni modifié son règlement redevance du 24 mars 2022, lequel a été établi pour les exercices 2022, 2023 et 2024, les tarifs de stationnement qui y sont fixés restent d’application. Dans un souci de sécurité juridique et de transparence à l’égard des citoyens, il est dès lors indispensable que la commune adapte expressément ledit règlement redevance…", a souligné M. Kensier, estimant que l’on pourrait soulever la question de la légalité des redevances perçues depuis quatre mois.

Ces tarifs s'imposent aux communes

De son côté, l'échevin Ecolo de la Mobilité Yves Rouyet rappelle que c'est un arrêté régional qui impose cette augmentation tarifaire aux communes qui ont confié la gestion du stationnement à l'agence régionale parking.brussels. Cette arrêté écraserait donc le règlement communal mentionnant les anciens tarifs ajoute le mandataire. "Autrement dit, les tarifs régionaux s'imposent même si notre règlement dit autre chose", précise Yves Rouyet.

Néanmoins, "ce règlement existant toujours, pour éviter la confusion, nous allons l'adapter pour que les tarifs soient conformes à ce qu'ils sont réellement". Cette adaptation devrait être présentée lors du prochain conseil communal.

Ce jeudi, le cabinet de la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) indique qu'il n'y a "pas le moindre de doute sur la légalité" et qu'il s'agit d'une erreur de Bruxelles Pouvoirs Locaux. Une demande de rectification va être envoyée pour éviter la confusion.

"Les tarifs établis par l’arrêté du Gouvernement sont automatiquement applicables sur leur territoire sans qu’il soit besoin de la moindre intervention réglementaire des communes. Par conséquent, il n’est absolument pas nécessaire, ni même utile, pour que les tarifs s’appliquent sur l’ensemble du territoire régional, qu’ils soient repris ou "transposés" par les règlements redevances communaux", précise l'étude juridique communiquée par le cabinet.

Seulement quand le règlement d'Ixelles sera abrogé

Mais pour Geoffroy Kensier, qui n'en démord pas, "oui, les tarifs fixés par la Région sont directement applicables mais seulement une fois que le règlement-redevance ixellois valable encore pour les années 2023 et 2024 sera abrogé par la commune d’Ixelles. Ce qui n’est pas le cas depuis la mi-juin et ce n’est pas à l’ordre du jour du conseil du 19 octobre".

Il ajoute: "La preuve que les nouveaux tarifs ne sont pas directement applicables est que la Ville de Bruxelles n’a pas augmenté ses tarifs comme l’a fait Ixelles. Donc oui, l’augmentation des tarifs prévus par la Région s’appliquera directement. Mais avant cela, il faut abroger la réglementation en vigueur actuellement."