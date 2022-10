Les nouveaux seniors ne veulent pas entrer en maison de repos

Il y avait un manque de cet habitat collectif destiné aux personnes plus âgées en couple et dont l’une d’entre elle a un trouble cognitif, explique Valentine Charlot qui est à l’origine du projet alternatif d'habitat pour personnes vivant avec des troubles cognitifs (type Alzheimer) : "Un nouveau Chapitre". Lorsqu’un des deux conjoints a un trouble cognitif, le choix est très restreint. Les proches s’épuisent. Alors que faire dans ce cas ? Les conjoints ne veulent pas être séparés. Il est inimaginable pour eux qu’il y en ait un en maison de repos et l’autre à la maison. Et bien souvent, l’un des deux ne veut pas aller non plus en maison de repos car ça n’est pas vraiment adapté pour lui ou elle, il n’y a pas vraiment d’intimité…

L’idée première est vraiment de garder le lien du couple et de disposer en plus d’une maison de vie et de soins. Valentine Charlot explique qu’ils tentent de s’adapter le plus possible aux besoins des personnes, en essayant de savoir ce qu’elles souhaitent et comment elles veulent fonctionner ensemble.

Puisque des professionnels et des volontaires vont prendre le relais, cela apporte un soutien pour l’aidant proche car son conjoint est accompagné toute la journée. De cette manière, l’aidant proche va pouvoir décider d’accompagner son ou sa conjoint(e) ou de rester dans son appartement ou d’exercer une autre activité. C’est vraiment à la personne de choisir comment elle va se ressourcer.

